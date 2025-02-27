Команда Трампа ликвидирует более 90% контрактов USAID

20 января Трамп распорядился на 90 дней приостановить оказание помощи другим государствам – до оценки эффективности и соответствия его внешней политике. 25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марка Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на этот срок. По его словам, USAID отказалось предоставлять администрации Трампа сведения о том, как расходуются деньги. Президент США указывал на коррупцию в агентстве и подчеркивал, что решения, принятые в отношении USAID, необратимы.