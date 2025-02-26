Суд дал администрации Трампа два дня на возобновление иностранной помощи

20 января Трамп распорядился приостановить оказание помощи иностранным государствам на 90 дней, до оценки эффективности и соответствия его внешней политике, писало Reuters. 25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марка Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на этот срок. По его словам, агентство отказалось предоставлять администрации Трампа сведения о том, как расходуются средства. Американский лидер указывал на коррупцию в USAID и подчеркивал, что решения, принятые в отношении агентства, необратимы. 5 февраля «Ведомости» писали, что Украина была лидером среди получателей помощи США по линии USAID. С 2021 по 2024 г. ей направили $30,6 млрд (21% всей международной помощи агентства).