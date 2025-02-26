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Суд дал администрации Трампа два дня на возобновление иностранной помощи

Ведомости

Федеральный судья дал администрации президента США Дональда Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США, пишет Associated Press.

Судья также указал на то, что команда Трампа «не продемонстрировала никаких признаков выполнения его почти двухнедельного судебного постановления об ослаблении заморозки финансирования».

Окружной судья США Амир Х. Али 13 февраля распорядился, чтобы администрация, по крайней мере временно, возобновила финансирование, в том числе для оплаты счетов. Несмотря на это распоряжение, сотрудники USAID, а также представители бизнеса и некоммерческих организаций говорят, что им «неизвестно ни об одном поступившем платеже», пишет AP.

20 января Трамп распорядился приостановить оказание помощи иностранным государствам на 90 дней, до оценки эффективности и соответствия его внешней политике, писало Reuters. 25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марка Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на этот срок. По его словам, агентство отказалось предоставлять администрации Трампа сведения о том, как расходуются средства. Американский лидер указывал на коррупцию в USAID и подчеркивал, что решения, принятые в отношении агентства, необратимы. 5 февраля «Ведомости» писали, что Украина была лидером среди получателей помощи США по линии USAID. С 2021 по 2024 г. ей направили $30,6 млрд (21% всей международной помощи агентства).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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