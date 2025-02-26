Суд дал администрации Трампа два дня на возобновление иностранной помощи
Федеральный судья дал администрации президента США Дональда Трампа менее двух дней на разблокировку иностранной помощи США, пишет Associated Press.
Судья также указал на то, что команда Трампа «не продемонстрировала никаких признаков выполнения его почти двухнедельного судебного постановления об ослаблении заморозки финансирования».
Окружной судья США Амир Х. Али 13 февраля распорядился, чтобы администрация, по крайней мере временно, возобновила финансирование, в том числе для оплаты счетов. Несмотря на это распоряжение, сотрудники USAID, а также представители бизнеса и некоммерческих организаций говорят, что им «неизвестно ни об одном поступившем платеже», пишет AP.
20 января Трамп распорядился приостановить оказание помощи иностранным государствам на 90 дней, до оценки эффективности и соответствия его внешней политике, писало Reuters. 25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марка Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на этот срок. По его словам, агентство отказалось предоставлять администрации Трампа сведения о том, как расходуются средства. Американский лидер указывал на коррупцию в USAID и подчеркивал, что решения, принятые в отношении агентства, необратимы. 5 февраля «Ведомости» писали, что Украина была лидером среди получателей помощи США по линии USAID. С 2021 по 2024 г. ей направили $30,6 млрд (21% всей международной помощи агентства).