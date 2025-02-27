Лекорню: Франция с осени обсуждала с Украиной сделку о природных ресурсах

Лекорню утверждает, что украинский лидер сделал «ряд предложений» по ресурсам не только Соединенным Штатам, но и Франции. По его словам, работа над этой темой началась с прошлой осени, когда Зеленский во время визита в Париж «включил вопрос сырья в свой план победы». Лекорню отметил, что французской оборонной промышленности на следующие 30–40 лет понадобится целый ряд ключевых природных ресурсов для собственных систем вооружений. При этом, подчеркнул министр, Франция «не ищет возмещения» оказанной Украине помощи.