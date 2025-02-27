Лекорню: Франция с осени обсуждала с Украиной сделку о природных ресурсах
Франция с октября 2024 г. ведет переговоры с Киевом о разработке украинских полезных ископаемых для «оборонной промышленности». Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo.
Сообщение прозвучало на фоне того, что Киев и США приблизились к заключению сделки об использовании природных ресурсов Украины. Президент республики Владимир Зеленский планирует отправиться в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения.
Лекорню утверждает, что украинский лидер сделал «ряд предложений» по ресурсам не только Соединенным Штатам, но и Франции. По его словам, работа над этой темой началась с прошлой осени, когда Зеленский во время визита в Париж «включил вопрос сырья в свой план победы». Лекорню отметил, что французской оборонной промышленности на следующие 30–40 лет понадобится целый ряд ключевых природных ресурсов для собственных систем вооружений. При этом, подчеркнул министр, Франция «не ищет возмещения» оказанной Украине помощи.
Президент США Дональд Трамп в начале февраля выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Киев такие положения не устроили.
26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале раскрыл шесть «ключевых позиций» сделки с США. В частности, в новой версии соглашения больше нет упоминания о долге ни в размере $500 млрд, ни в каком-либо другом. Также больше нет и пункта о единоличном владении инвестфондом властями США, отметил премьер-министр.
Из сообщения Шмыгаля также следует, что украинские недра и ресурсы останутся украинскими и не перейдут ни в собственность США, ни кому-либо другому. При этом Украина обязана вносить в совместный с США инвестфонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.