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Премьер Украины раскрыл шесть «ключевых позиций» сделки с США по ресурсам

Ведомости

Сделка Киева и Вашингтона по украинским ресурсам будет иметь шесть ключевых позиций, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

Во-первых, соглашение предполагает создание инвестиционного фонда восстановления, который будет управляться правительствами обеих стран и их совместной собственностью.

Во-вторых, украинские недра и ресурсы, согласно сделке, остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому, заверил Шмыгаль. При этом Украина обязана вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

Предполагается, что США будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины, следует из четвертой позиции.

Собранные фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины.

«Фактически речь идет о фонде для будущих поколений украинцев», – утверждает Шмыгаль.

Кроме того, в соглашении учтены обязательства в рамках евроинтеграционного процесса.

При этом среди обнародованных политиком «ключевых позиций» сделки нет пункта о гарантиях безопасности со стороны США, на которых изначально настаивала Украина.

Президент США Дональд Трамп в начале этого месяца выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Как пояснил Шмыгаль, в новой версии соглашения по сделке больше нет упоминания о долге ни в размере $500 млрд, ни в каком-либо другом. Также больше нет и пункта о единоличном владении инвестфондом властями США, отметил премьер-министр.

Вместе с тем в госдепе заявили, что условия сделки с Украиной все еще не согласованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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