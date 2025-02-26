Премьер Украины раскрыл шесть «ключевых позиций» сделки с США по ресурсам
Сделка Киева и Вашингтона по украинским ресурсам будет иметь шесть ключевых позиций, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр республики Денис Шмыгаль.
Во-первых, соглашение предполагает создание инвестиционного фонда восстановления, который будет управляться правительствами обеих стран и их совместной собственностью.
Во-вторых, украинские недра и ресурсы, согласно сделке, остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому, заверил Шмыгаль. При этом Украина обязана вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.
Предполагается, что США будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины, следует из четвертой позиции.
Собранные фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины.
«Фактически речь идет о фонде для будущих поколений украинцев», – утверждает Шмыгаль.
Кроме того, в соглашении учтены обязательства в рамках евроинтеграционного процесса.
При этом среди обнародованных политиком «ключевых позиций» сделки нет пункта о гарантиях безопасности со стороны США, на которых изначально настаивала Украина.
Президент США Дональд Трамп в начале этого месяца выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Как пояснил Шмыгаль, в новой версии соглашения по сделке больше нет упоминания о долге ни в размере $500 млрд, ни в каком-либо другом. Также больше нет и пункта о единоличном владении инвестфондом властями США, отметил премьер-министр.
Вместе с тем в госдепе заявили, что условия сделки с Украиной все еще не согласованы.