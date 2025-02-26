Премьер Украины раскрыл шесть «ключевых позиций» сделки с США по ресурсам

Президент США Дональд Трамп в начале этого месяца выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором США принадлежит 100%. Киеву придется вносить взносы до тех пор, пока сумма не достигнет $500 млрд. Как пояснил Шмыгаль, в новой версии соглашения по сделке больше нет упоминания о долге ни в размере $500 млрд, ни в каком-либо другом. Также больше нет и пункта о единоличном владении инвестфондом властями США, отметил премьер-министр.