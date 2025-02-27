Шойгу объявил неизменной позицию РФ по соглашению с США о сокращении вооружений
Позиция России по соглашению с США о сокращении наступательных вооружений осталась неизменной. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, передает ТАСС.
Речь идет о соглашении, которое было заключено между США и Россией в 2010 г. и действует до 2026 г. Согласно ему, сокращаются стратегические ядерные силы, предусматриваются инспекции в местах производства ядерных вооружений и предполагается обмен данными при испытаниях новых типов ракет.
Шойгу отметил, что действие договора закончится через год и необходимо понимать, как действовать дальше. Россия излагала свои позиции предыдущей администрации бывшего президента США Джо Байдена и позиция РФ осталась прежней, «ясной и понятной», добавил он.
Все эти вопросы необходимо решать уже с новой администрацией, заключил Шойгу.
В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в договоре, так как в условиях спецоперации инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России.