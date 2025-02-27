Шойгу объявил неизменной позицию РФ по соглашению с США о сокращении вооружений

Речь идет о соглашении, которое было заключено между США и Россией в 2010 г. и действует до 2026 г. Согласно ему, сокращаются стратегические ядерные силы, предусматриваются инспекции в местах производства ядерных вооружений и предполагается обмен данными при испытаниях новых типов ракет.