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Шойгу объявил неизменной позицию РФ по соглашению с США о сокращении вооружений

Ведомости

Позиция России по соглашению с США о сокращении наступательных вооружений осталась неизменной. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, передает ТАСС.

Речь идет о соглашении, которое было заключено между США и Россией в 2010 г. и действует до 2026 г. Согласно ему, сокращаются стратегические ядерные силы, предусматриваются инспекции в местах производства ядерных вооружений и предполагается обмен данными при испытаниях новых типов ракет.

Шойгу отметил, что действие договора закончится через год и необходимо понимать, как действовать дальше. Россия излагала свои позиции предыдущей администрации бывшего президента США Джо Байдена и позиция РФ осталась прежней, «ясной и понятной», добавил он.

Все эти вопросы необходимо решать уже с новой администрацией, заключил Шойгу.

В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в договоре, так как в условиях спецоперации инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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