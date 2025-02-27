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Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ 27 февраля

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 27 февраля примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиционно будет открытым выступление президента. Оно будет открытым для СМИ», – сказал Песков.

В прошлом году на заседании коллегии ФСБ 19 марта Путин поручил ведомству совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами усилить антитеррористическую деятельность «по всем направлениям». Кроме того, президент указал на необходимость наращивать боевые возможности пограничных органов, с тем чтобы не допустить прорыва украинских диверсантов.

В конце февраля этого года в Госдуму был внесен законопроект, возвращающий ФСБ право на создание следственных изоляторов (СИЗО). Согласно пояснительной записке, после начала спецоперации фиксируется значительное увеличение числа подозреваемых и обвиняемых в госизмене, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией и шпионаже. Большинство из них арестованы и находятся в следственных изоляторах. Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что отдельные подведомственные ФСБ изоляторы для обвиняемых против безопасности государства поспособствуют более эффективному расследованию таких дел.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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