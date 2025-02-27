Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ 27 февраля

В конце февраля этого года в Госдуму был внесен законопроект, возвращающий ФСБ право на создание следственных изоляторов (СИЗО). Согласно пояснительной записке, после начала спецоперации фиксируется значительное увеличение числа подозреваемых и обвиняемых в госизмене, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией и шпионаже. Большинство из них арестованы и находятся в следственных изоляторах. Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что отдельные подведомственные ФСБ изоляторы для обвиняемых против безопасности государства поспособствуют более эффективному расследованию таких дел.