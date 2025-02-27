Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ 27 февраля
Президент РФ Владимир Путин 27 февраля примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) страны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Традиционно будет открытым выступление президента. Оно будет открытым для СМИ», – сказал Песков.
В прошлом году на заседании коллегии ФСБ 19 марта Путин поручил ведомству совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами усилить антитеррористическую деятельность «по всем направлениям». Кроме того, президент указал на необходимость наращивать боевые возможности пограничных органов, с тем чтобы не допустить прорыва украинских диверсантов.
В конце февраля этого года в Госдуму был внесен законопроект, возвращающий ФСБ право на создание следственных изоляторов (СИЗО). Согласно пояснительной записке, после начала спецоперации фиксируется значительное увеличение числа подозреваемых и обвиняемых в госизмене, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией и шпионаже. Большинство из них арестованы и находятся в следственных изоляторах. Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что отдельные подведомственные ФСБ изоляторы для обвиняемых против безопасности государства поспособствуют более эффективному расследованию таких дел.