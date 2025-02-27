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Bild: в Германии могут сократить 150 000 рабочих мест из-за пошлин США

Ведомости

Введение взаимных импортных пошлин США и ЕС грозит сокращением 150 000 рабочих мест в Германии. Об этом пишет Bild со ссылкой на Институт экономики Германии (IW).

Товарооборот между США и ЕС, по данным издания, сейчас превышает $1,5 трлн. Заявление американского лидера Дональда Трампа о введении 25%-ных пошлин на товары из ЕС может спровоцировать ответные меры со стороны европейских стран.

Согласно расчетам IW, ВВП Германии мог бы уменьшиться на 0,4%, что привело бы к экономическим потерям в размере примерно 25 млрд евро в год.

«Учитывая экономический кризис и уровень безработицы, этот удар настиг бы нас в самое неподходящее время», – заявил изданию исследователь из IW Юрген Маттес.

2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Это решение, по его словам, было принято в связи с «угрозой, которую представляют нелегальные мигранты и наркотики». Для Китая размер пошлины составит 10%, для Канады и Мексики – 25%. Тарифы на энергоносители из Канады будут увеличены на 10%. Позже американский лидер решил отложить введение пошлин на товары из Канады и Мексики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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