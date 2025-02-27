Bild: в Германии могут сократить 150 000 рабочих мест из-за пошлин США

2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Это решение, по его словам, было принято в связи с «угрозой, которую представляют нелегальные мигранты и наркотики». Для Китая размер пошлины составит 10%, для Канады и Мексики – 25%. Тарифы на энергоносители из Канады будут увеличены на 10%. Позже американский лидер решил отложить введение пошлин на товары из Канады и Мексики.