Bild: в Германии могут сократить 150 000 рабочих мест из-за пошлин США
Введение взаимных импортных пошлин США и ЕС грозит сокращением 150 000 рабочих мест в Германии. Об этом пишет Bild со ссылкой на Институт экономики Германии (IW).
Товарооборот между США и ЕС, по данным издания, сейчас превышает $1,5 трлн. Заявление американского лидера Дональда Трампа о введении 25%-ных пошлин на товары из ЕС может спровоцировать ответные меры со стороны европейских стран.
Согласно расчетам IW, ВВП Германии мог бы уменьшиться на 0,4%, что привело бы к экономическим потерям в размере примерно 25 млрд евро в год.
«Учитывая экономический кризис и уровень безработицы, этот удар настиг бы нас в самое неподходящее время», – заявил изданию исследователь из IW Юрген Маттес.
2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Это решение, по его словам, было принято в связи с «угрозой, которую представляют нелегальные мигранты и наркотики». Для Китая размер пошлины составит 10%, для Канады и Мексики – 25%. Тарифы на энергоносители из Канады будут увеличены на 10%. Позже американский лидер решил отложить введение пошлин на товары из Канады и Мексики.