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Зампред правительства Сербии заявил о попытке госпереворота в стране

Ведомости

В Сербии происходит попытка государственного переворота, заявил заместитель председателя правительства страны Александр Вулин в ходе встречи со студентами Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве.

Вулин подчеркнул, что большая часть народа Сербии поддерживает действующее правительство.

Зампред сравнил происходящее в стране с организацией «очередной цветной революции». По мнению политика, подобные революции всегда начинаются с протестов против власти. Затем начинается отрицание каких-либо позитивных тенденций в обществе, а потом программирование лидеров. Вулин заявил, что Сербия достигла третьей стадии.

1 февраля массовые протесты в Сербии захватили второй по значимости город страны – столицу Воеводины Нови-Сад. Десятки тысяч человек на несколько часов перекрыли все три моста через Дунай, соединяющие две части города, и установили суточную блокаду одного из них – моста Свободы.

К концу 2024 г. главной движущей силой акций стали студенты, школьники и значительная часть их преподавателей. С ноября не проводится обучение ни в одном из вузов, а сами корпуса находятся в так называемой блокаде – протестующие физически не дают им работать. Демонстранты выдвинули четыре требования. Самое главное из них – полностью открытое расследование трагедии в Нови-Саде с публикацией всех документов, касающихся проводившейся в 2024 г. реконструкции здания вокзала, и наказание виновных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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