Зампред правительства Сербии заявил о попытке госпереворота в стране
В Сербии происходит попытка государственного переворота, заявил заместитель председателя правительства страны Александр Вулин в ходе встречи со студентами Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве.
Вулин подчеркнул, что большая часть народа Сербии поддерживает действующее правительство.
Зампред сравнил происходящее в стране с организацией «очередной цветной революции». По мнению политика, подобные революции всегда начинаются с протестов против власти. Затем начинается отрицание каких-либо позитивных тенденций в обществе, а потом программирование лидеров. Вулин заявил, что Сербия достигла третьей стадии.
1 февраля массовые протесты в Сербии захватили второй по значимости город страны – столицу Воеводины Нови-Сад. Десятки тысяч человек на несколько часов перекрыли все три моста через Дунай, соединяющие две части города, и установили суточную блокаду одного из них – моста Свободы.
К концу 2024 г. главной движущей силой акций стали студенты, школьники и значительная часть их преподавателей. С ноября не проводится обучение ни в одном из вузов, а сами корпуса находятся в так называемой блокаде – протестующие физически не дают им работать. Демонстранты выдвинули четыре требования. Самое главное из них – полностью открытое расследование трагедии в Нови-Саде с публикацией всех документов, касающихся проводившейся в 2024 г. реконструкции здания вокзала, и наказание виновных.