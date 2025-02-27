Зампред правительства Сербии заявил о попытке госпереворота в стране

К концу 2024 г. главной движущей силой акций стали студенты, школьники и значительная часть их преподавателей. С ноября не проводится обучение ни в одном из вузов, а сами корпуса находятся в так называемой блокаде – протестующие физически не дают им работать. Демонстранты выдвинули четыре требования. Самое главное из них – полностью открытое расследование трагедии в Нови-Саде с публикацией всех документов, касающихся проводившейся в 2024 г. реконструкции здания вокзала, и наказание виновных.