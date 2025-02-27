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Шойгу ответил пословицей на обсуждение гарантий безопасности по Украине

Ведомости

Киев дважды нарушал договоренности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя обсуждение гарантий безопасности для Украины.

«Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине – уже дважды», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Шойгу пояснил, что подразумевает соглашение о досрочных президентских выборах на Украине с участием Виктора Януковича, которое «прожило аж целых три часа», а также минские соглашения.

Украинские власти выступают за фиксацию гарантий безопасности для своей страны в будущем мирном соглашении. 26 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет предоставлять Украине гарантии безопасности, эту ответственность возьмет на себя Европа.

Вместе с тем гарантировать безопасность Украины готова Великобритания. Об этом 17 февраля заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. В ходе своего первого визита в Киев 16 января Стармер заключил с украинской стороной соглашение о «100-летнем партнерстве», которое предусматривает сотрудничество в 10 разных отраслях – от военной до миграции.

Лондон также дал обязательства оказывать Украине военную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов (около $3,7 млрд) в год до тех пор, пока это будет требоваться, а также поддерживать энергетическую инфраструктуру. На 2025 г. эти средства уже выделены, сказал британский премьер Стармер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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