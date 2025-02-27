Шойгу ответил пословицей на обсуждение гарантий безопасности по Украине

Лондон также дал обязательства оказывать Украине военную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов (около $3,7 млрд) в год до тех пор, пока это будет требоваться, а также поддерживать энергетическую инфраструктуру. На 2025 г. эти средства уже выделены, сказал британский премьер Стармер.