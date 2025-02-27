Шойгу ответил пословицей на обсуждение гарантий безопасности по Украине
Киев дважды нарушал договоренности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя обсуждение гарантий безопасности для Украины.
«Есть такая старая русская пословица: единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае, по Украине – уже дважды», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Шойгу пояснил, что подразумевает соглашение о досрочных президентских выборах на Украине с участием Виктора Януковича, которое «прожило аж целых три часа», а также минские соглашения.
Украинские власти выступают за фиксацию гарантий безопасности для своей страны в будущем мирном соглашении. 26 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет предоставлять Украине гарантии безопасности, эту ответственность возьмет на себя Европа.
Вместе с тем гарантировать безопасность Украины готова Великобритания. Об этом 17 февраля заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. В ходе своего первого визита в Киев 16 января Стармер заключил с украинской стороной соглашение о «100-летнем партнерстве», которое предусматривает сотрудничество в 10 разных отраслях – от военной до миграции.
Лондон также дал обязательства оказывать Украине военную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов (около $3,7 млрд) в год до тех пор, пока это будет требоваться, а также поддерживать энергетическую инфраструктуру. На 2025 г. эти средства уже выделены, сказал британский премьер Стармер.