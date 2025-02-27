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Израильские военные за неделю задержали 75 радикалов на Западном берегу Иордана

Ведомости

Израильские военнослужащие за неделю задержали 75 палестинских радикалов по итогам рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Рейды прошли в том числе в палестинских городах Хеврон и Иерихон в южной части Западного берега реки Иордан. Там были задержаны несколько палестинцев, которые находились в розыске. У некоторых из них было найдено и конфисковано оружие. Кроме того, военные допросили десятки подозреваемых.

21 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ провести операцию в Иудее и Самарии против «очагов терроризма» в связи со взрывом автобусов в пригородах Тель-Авива.

20 февраля три пассажирских автобуса взорвались в Бат-Яме. Все транспортные средства в момент взрывов находились на парковке, пассажиров в них не было. В результате взрыва никто не пострадал. В полиции заявили, что произошедшее может быть скоординированным терактом, но рассматриваются и другие версии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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