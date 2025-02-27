Израильские военные за неделю задержали 75 радикалов на Западном берегу Иордана
Израильские военнослужащие за неделю задержали 75 палестинских радикалов по итогам рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
Рейды прошли в том числе в палестинских городах Хеврон и Иерихон в южной части Западного берега реки Иордан. Там были задержаны несколько палестинцев, которые находились в розыске. У некоторых из них было найдено и конфисковано оружие. Кроме того, военные допросили десятки подозреваемых.
21 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ провести операцию в Иудее и Самарии против «очагов терроризма» в связи со взрывом автобусов в пригородах Тель-Авива.
20 февраля три пассажирских автобуса взорвались в Бат-Яме. Все транспортные средства в момент взрывов находились на парковке, пассажиров в них не было. В результате взрыва никто не пострадал. В полиции заявили, что произошедшее может быть скоординированным терактом, но рассматриваются и другие версии.