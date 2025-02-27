Израильские военные за неделю задержали 75 радикалов на Западном берегу Иордана

20 февраля три пассажирских автобуса взорвались в Бат-Яме. Все транспортные средства в момент взрывов находились на парковке, пассажиров в них не было. В результате взрыва никто не пострадал. В полиции заявили, что произошедшее может быть скоординированным терактом, но рассматриваются и другие версии.