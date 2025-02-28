Шойгу встретился с главой МИД Китая в Пекине

Шойгу обратил внимание на созвучные подходы России и КНР по ключевым международным и региональным проблемам. Страны солидарны в позициях относительно ООН и ее Совета Безопасности, «Группы двадцати» (G20), Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и других структур.