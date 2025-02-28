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Шойгу встретился с главой МИД Китая в Пекине

Ведомости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с министром иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И, сообщает ТАСС.

В приветственном слове Шойгу отметил, что прибыл в Китай по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином, который состоялся 24 февраля.

Шойгу обратил внимание на созвучные подходы России и КНР по ключевым международным и региональным проблемам. Страны солидарны в позициях относительно ООН и ее Совета Безопасности, «Группы двадцати» (G20), Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и других структур.

28 февраля Шойгу прибыл в Пекин, где у него запланированы встречи с Си Цзиньпином. Предполагается обсуждение двусторонних вопросов в сфере обеспечения безопасности, международных и региональных проблем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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