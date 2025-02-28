Шойгу встретился с главой МИД Китая в Пекине
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с министром иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И, сообщает ТАСС.
В приветственном слове Шойгу отметил, что прибыл в Китай по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином, который состоялся 24 февраля.
Шойгу обратил внимание на созвучные подходы России и КНР по ключевым международным и региональным проблемам. Страны солидарны в позициях относительно ООН и ее Совета Безопасности, «Группы двадцати» (G20), Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и других структур.
28 февраля Шойгу прибыл в Пекин, где у него запланированы встречи с Си Цзиньпином. Предполагается обсуждение двусторонних вопросов в сфере обеспечения безопасности, международных и региональных проблем.