Шойгу прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пекин, где у него запланирована встреча с лидером Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, а также с министром иностранных дел страны Ван И. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат Совбеза РФ.
Предполагается обсуждение двусторонних вопросов в сфере обеспечения безопасности, международных и региональных проблем. Согласно сообщению Совбеза, отношения двух стран имеют характер стратегического партнерства.