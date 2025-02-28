Шойгу прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пекин, где у него запланирована встреча с лидером Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, а также с министром иностранных дел страны Ван И. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат Совбеза РФ.