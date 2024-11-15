Длительный визит Шойгу в Китай является звеном в цепи широкого диалога стран
Длительный визит секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Китай является одним из звеньев в цепи широкого российско-китайского диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя длительность поездки Шойгу в КНР.
«Это связано как раз с теми самыми особыми отношениями привилегированного партнерства во всех областях, включая самые чувствительные области взаимодействия. Это требует регулярных и продолжительных контактов на всех уровнях», – отметил Песков.
11 ноября Шойгу прибыл в Китай с рабочей поездкой. На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И секретарь российского Совбеза заявил, что России и Китаю необходимо противодействовать политике сдерживания, проводимой США. По его словам, страны должны наращивать внешнеполитическую координацию. Отдельно Шойгу отметил «построение евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности».
13 ноября руководитель политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин на встрече с Шойгу указал, что отношения Китая и России достигли самого высокого уровня в истории, государства укрепляют политическое и стратегическое взаимное доверие. Также он упомянул, что Пекин и Москва стали примером сотрудничества и позитивного взаимодействия между крупными странами.
В мае президент России Владимир Путин посетил Китай. Во время визита российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по результатам которых стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В сентябре президент РФ встречался в Санкт-Петербурге с главой МИД Китая. 22 октября в Казани на саммите БРИКС Путин провел переговоры с председателем КНР.