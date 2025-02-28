В Пекине начались переговоры Шойгу и Си Цзиньпина
В Доме народных собраний в Пекине стартовали переговоры секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, сообщает «РИА Новости».
Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.
28 февраля Шойгу прибыл в Пекин для встречи с Си. В ходе визита в КНР секретарь Совбеза провел встречу с министром иностранных дел Ван И. В приветственном слове Шойгу отметил, что прибыл в Китай по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с лидером КНР, который состоялся 24 февраля.
24 февраля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНР. В ходе разговора Путин проинформировал председателя КНР о состоявшихся российско-американских контактах. С китайской стороны была выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта. Сообщалось также, что лидеры обсудили пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта. Был подтвержден также график будущих встреч на высшем уровне.