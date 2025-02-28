В Пекине начались переговоры Шойгу и Си Цзиньпина

28 февраля Шойгу прибыл в Пекин для встречи с Си. В ходе визита в КНР секретарь Совбеза провел встречу с министром иностранных дел Ван И. В приветственном слове Шойгу отметил, что прибыл в Китай по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с лидером КНР, который состоялся 24 февраля.