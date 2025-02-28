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В Пекине начались переговоры Шойгу и Си Цзиньпина

Ведомости

В Доме народных собраний в Пекине стартовали переговоры секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, сообщает «РИА Новости».

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.

28 февраля Шойгу прибыл в Пекин для встречи с Си. В ходе визита в КНР секретарь Совбеза провел встречу с министром иностранных дел Ван И. В приветственном слове Шойгу отметил, что прибыл в Китай по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с лидером КНР, который состоялся 24 февраля.

24 февраля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНР. В ходе разговора Путин проинформировал председателя КНР о состоявшихся российско-американских контактах. С китайской стороны была выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта. Сообщалось также, что лидеры обсудили пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, культуры, образования и спорта. Был подтвержден также график будущих встреч на высшем уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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