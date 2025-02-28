Шойгу заявил о российско-китайских отношениях как не направленных против других
Отношения Китая и России не направлены против других стран. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу после встречи с главой китайского МИДа Ван И, передает ТАСС.
По его словам, отношения двух стран стали примером взаимодействия «двух великих держав мира». Он добавил, что отношения основаны на доверии, равноправии и взаимных интересах.
28 февраля Шойгу встретился с Ван И в Пекине, куда прибыл по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином, который состоялся 24 февраля.
Путин проинформировал Си Цзиньпина о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах. Известно, что с китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта.