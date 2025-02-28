Глава шведской разведки: страна намерена готовиться к конфликту с Россией
Швеция планирует готовиться к войне с Россией, особенно в случае успеха РФ в конфликте с Украиной. Об этом изданию Politico заявил глава службы военной разведки Швеции Томас Нильссон в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, Россия уже якобы говорит о строительстве баз рядом с новой линией фронта с Финляндией, а «гибридные операции» России против Швеции не прекратились.
Кроме того, Нильссон отметил, что президент США Дональд Трамп выражает доверие президенту РФ Владимиру Путину, но в Европе такие настроения не разделяют, особенно страны, граничащие с Россией. Именно поэтому они «не могут позволить себе ослабить бдительность», пояснил шведский политик.
25 февраля Bloomberg сообщал, что Великобритания организует 2 марта встречу европейских лидеров по Украине. Поводом стало растущее беспокойство лидеров из-за заключения мирного соглашения между Трампом и Россией на условиях, которые могут оказаться неприемлемыми для Европы и Украины.