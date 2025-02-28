Глава шведской разведки: страна намерена готовиться к конфликту с Россией

Кроме того, Нильссон отметил, что президент США Дональд Трамп выражает доверие президенту РФ Владимиру Путину, но в Европе такие настроения не разделяют, особенно страны, граничащие с Россией. Именно поэтому они «не могут позволить себе ослабить бдительность», пояснил шведский политик.