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Якушев: праймериз «Единой России» пройдут с 5 марта по 25 мая

Ведомости

Предварительный отбор кандидатов для участия в сентябрьских выборах (праймериз) «Единой России» (ЕР) пройдет с 5 марта по 25 мая. Об этом сообщил секретарь генсовета партии и первый замглавы Совета Федерации Владимир Якушев, передает пресс-служба ЕР.

Процедура будет проходить в электронном виде, верификация пройдет на портале «Госуслуги», пояснил он. По мнению Якушева, такая процедура дает возможность привлекать наиболее востребованных кандидатов. Как отметил секретарь генсовета, в пандемию это были волонтеры и медики, а сейчас – участники спецоперации и те, кто помогают фронту.

Предварительное голосование будет проходить в 11 регионах России с выборами депутатов законодательных органов и в 24 административных центрах, в них осенью пройдут выборы депутатов гордум.

В 2024 г. в предварительном голосовании приняли участие около 3 млн человек, что составляло 12,7% от числа избирателей в регионах, где состоятся выборы в единый день голосования в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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