Якушев: праймериз «Единой России» пройдут с 5 марта по 25 мая
Предварительный отбор кандидатов для участия в сентябрьских выборах (праймериз) «Единой России» (ЕР) пройдет с 5 марта по 25 мая. Об этом сообщил секретарь генсовета партии и первый замглавы Совета Федерации Владимир Якушев, передает пресс-служба ЕР.
Процедура будет проходить в электронном виде, верификация пройдет на портале «Госуслуги», пояснил он. По мнению Якушева, такая процедура дает возможность привлекать наиболее востребованных кандидатов. Как отметил секретарь генсовета, в пандемию это были волонтеры и медики, а сейчас – участники спецоперации и те, кто помогают фронту.
Предварительное голосование будет проходить в 11 регионах России с выборами депутатов законодательных органов и в 24 административных центрах, в них осенью пройдут выборы депутатов гордум.
В 2024 г. в предварительном голосовании приняли участие около 3 млн человек, что составляло 12,7% от числа избирателей в регионах, где состоятся выборы в единый день голосования в сентябре.