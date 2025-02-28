Якушев: праймериз «Единой России» пройдут с 5 марта по 25 мая

Процедура будет проходить в электронном виде, верификация пройдет на портале «Госуслуги», пояснил он. По мнению Якушева, такая процедура дает возможность привлекать наиболее востребованных кандидатов. Как отметил секретарь генсовета, в пандемию это были волонтеры и медики, а сейчас – участники спецоперации и те, кто помогают фронту.