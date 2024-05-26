«Единая Россия» подводит итоги праймериз

Руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев рассказал о характере кибератак на праймериз. По словам Ревенко, они были и в прошлом, и позапрошлом годах, фиксировались и в 2024 г. Ни одно внешнее воздействие на систему электронного предварительного голосования не имело успеха, сказал Сатеев на церемонии. В этом году хакеры использовали не DDoS-атаки, а атаки технологического характера.