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«Единая Россия» подводит итоги праймериз

В предварительном голосовании приняли участие почти 3 млн избирателей
Полина Худякова
Андрей Гордеев / Ведомости

В федеральном ситуационном центре партии «Единая Россия» 26 мая состоялось соединение частей ключа шифрования блокчейна, начался подсчет голосов предварительного голосования, сообщили в пресс-службе партии. 

В предварительном голосовании приняли участие около 3 млн человек, сообщили на церемонии соединения ключа шифрования блокчейна. Части ключа, как следует из трансляции, соединили после окончания голосования в 20.00 хранители – сенатор и замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, сенатор Александр Карелин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Президент Фонда информационной демократии Илья Массух не смог присутствовать на церемонии, вместо него часть ключа в слот главного терминала опустил замруководителя думской фракции Евгений Ревенко.

Каждый специальный сейф-пакет при хранителях вскрыли и извлекли часть ключа, затем этот флеш-накопитель поместили в слот. Затем секретарь генсовета партии Андрей Турчак дал старт подсчету голосов.

Турчак напомнил, что в ходе единого дня голосования избирателям предстоит избрать глав 23 регионов, депутатов заксобраний в 13 субъектах РФ, двух глав административных центров и депутатов 21 городской думы. На предварительное голосование партии зарегистрировались более 22 000 кандидатов.

«Средний конкурс составил почти 6 человек на место. Среди законодательных собраний наибольший интерес у нас зафиксирован на выборы в Московскую городскую думу – почти 10 человек на место. Высокий конкурс на голосовании в гордумы: Элисты – 10 человек, Челябинска – почти 9, Иркутска – 7 человек на место», – сказал он.

Руководитель ИТ-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев рассказал о характере кибератак на праймериз. По словам Ревенко, они были и в прошлом, и позапрошлом годах, фиксировались и в 2024 г. Ни одно внешнее воздействие на систему электронного предварительного голосования не имело успеха, сказал Сатеев на церемонии. В этом году хакеры использовали не DDoS-атаки, а атаки технологического характера.

«Мы не зафиксировали ни одного внешнего вмешательства в работу блокчейна, в сохранность персональных данных наших избирателей. Они под надежной защитой. Системе осталось проработать в режиме повышенной безопасности несколько часов – это ответственное время, когда будут подсчитаны все голоса и опубликованы результаты голосования», – сказал он.

По итогам выборов «Единую Россию» ожидает существенное обновление депутатского корпуса, заявил Турчак. По его словам, только 15% тех, кто выдвинулся на электронное предварительное голосование по основным уровням выборов, являются действующими депутатами. 

Секретарь генсовета партии назвал регионы, где люди активнее всего участвовали в праймериз: это Алтай, Тува и Карачаево-Черкесская Республика. В абсолютных показателях по количеству проголосовавших лидером стала Москва. Кроме того, отметку в 100 000 проголосовавших преодолели Татарстан, Волгоградская и Тульская области. Среди кампаний в городские думы самые высокие относительные показатели по явке у Нарьян-Мара, Тулы, Челябинска и Пензы, добавил Турчак.

Он добавил, что 210 участников спецоперации стали кандидатами предварительного голосования. Больше всего – в Севастополе, Республике Алтай, в Крыму, Тыве и Тверской области. «Уверен, их имена мы увидим в числе депутатов по итогам сентябрьских выборов», – указал Турчак.

Секретарь генсовета партии власти также рассказал, что среди кандидатов немало женщин (42%). Треть – молодые люди до 35 лет. Половина – беспартийные. Окончательные результаты предварительного голосования будут утверждены на заседании президиума генсовета ЕР 30 мая.

25 мая ЕР объявила о завершении регистрации избирателей для участия в предварительном голосовании. В системе PG.ER.RU верифицированы 2,9 млн человек, что составляет 12,7% от числа избирателей в регионах, где состоятся выборы в единый день голосования в сентябре. У зарегистрированных избирателей была возможность отдать свои голоса до 20:00 по местному времени 26 мая.

По всей стране голосование на праймериз «Единой России» прошли с 20 по 26 мая. В ходе предварительного голосования единороссы отбирают кандидатов для участия в выборах в заксобрания, гордумы, сельсоветы, а также на довыборы в Госдуму.

21 мая сообщалось, что партия власти перенесла сроки проведения праймериз по отбору кандидатов на выборы в Хакасии, Смоленской области и Хабаровском крае. По словам замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова, это связано с просьбами от руководства региональных отделений. До этого ЕР запретила иноагентам участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов от партии на выборы.

Единый день голосования в 2024 г. состоится 8 сентября. Выборы глав регионов пройдут в 20 субъектах, сообщал ЦИК.

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