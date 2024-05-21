Единороссы перенесли сроки голосования на праймериз в трех регионах

В свою очередь, еще один собеседник в ЕР и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин не исключают, что такой консолидированной фигурой может стать и беспартийный кандидат, который пойдет самовыдвиженцем, а не при поддержке одной из партий. Округ в Госдуму по Хакасии – в границах региона, т. е. кампания будет общерегиональной, подчеркивает Афонин: «Сейчас есть понимание, что перед регионом стоят большие задачи и никому не нужны конфликты. Поэтому рассматривается вариант, чтобы кандидат не вызвал противоречий, был серьезным и воспринимался в республике. Соответственно, не исключено, что это будет беспартийный кандидат».