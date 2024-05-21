Единороссы перенесли сроки голосования на праймериз в трех регионах

Единороссы перенесли сроки голосования на праймериз в трех регионахЭто коснулось и самого сложного для партии власти субъекта – Хакасии, где может быть выдвинут единый с коммунистами кандидат
Партия «Единая Россия» (ЕР) перенесла сроки проведения праймериз по отбору кандидатов на выборы в Хакасии, Смоленской области и Хабаровском крае. Об этом заявил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, обосновав это просьбами от руководства региональных отделений. Партия проведет консультации с регионами до июня и тогда определятся сроки голосования, сказал Перминов «Ведомостям». По его словам, оно будет проходить, вероятно, по так называемой четвертой модели, когда за кандидатов голосуют только члены партии.
В Хакасии кроме выборов мэра Абакана в сентябре должны пройти довыборы депутата Госдумы по округу. Прежний депутат от региона Сергей Сокол после неудачного участия в губернаторских выборах 2023 г. возглавил региональное заксобрание. Перминов говорит, что Сокол попросил дать время региональному отделению ЕР на проведение переговоров с другими политическими силами в регионе, чтобы они поддержали кандидата от ЕР, который стал бы консолидированной фигурой. Хакасию второй срок возглавляет коммунист Валентин Коновалов.
Политолог Александр Кынев называет демагогией слова о выдвижении единого кандидата в Хакасии: «Это означает, что мы (ЕР. – «Ведомости») выдвинем своего кандидата и будем вам его навязывать». В Хакасии с учетом губернатора-коммуниста непросто синхронизировать ЕР и региональные элиты, замечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
В свою очередь, еще один собеседник в ЕР и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин не исключают, что такой консолидированной фигурой может стать и беспартийный кандидат, который пойдет самовыдвиженцем, а не при поддержке одной из партий. Округ в Госдуму по Хакасии – в границах региона, т. е. кампания будет общерегиональной, подчеркивает Афонин: «Сейчас есть понимание, что перед регионом стоят большие задачи и никому не нужны конфликты. Поэтому рассматривается вариант, чтобы кандидат не вызвал противоречий, был серьезным и воспринимался в республике. Соответственно, не исключено, что это будет беспартийный кандидат».
Собеседник в ЕР говорит, что таким единым кандидатом может выступить известная фигура с федерального уровня – правда, он не называет фамилию. Родом из Хакасии бывший вице-премьер Виктория Абрамченко. Один из собеседников, близких к ЕР, не исключает возможности, что она пойдет на довыборы по округу. Но собеседники в партии опровергают этот вариант. А источник, близкий к администрации президента, не исключает, что таким консолидированным кандидатом мог бы стать и сам глава региона Коновалов.
Что касается Хакасии, то это специфический в электоральном отношении субъект и сложно прогнозировать, действительно ли там будет единый кандидат или нет, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Сила партийных брендов в этом регионе преувеличена. Довыборы в Госдуму будут персонализированной кампанией».
В Хабаровском крае о переносе сроков проведения праймериз попросил секретарь краевого отделения ЕР Максим Иванов, который связал это с тем, что недавно в регионе произошли кадровые перестановки. После ухода губернатора Михаила Дегтярева (ЛДПР) пост министра спорта Хабаровского края возглавил в качестве врио заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин. Иванов попросил время для проведения консультаций с Демешиным, чтобы «вместе с ним подойти к вопросу формирования управленческой команды» на всех уровнях выборов в регионе, сказал Перминов.
В Хабаровском крае кроме губернаторских выборов пройдут выборы депутатов законодательного собрания (оно назначает в том числе своего сенатора), гордум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Первоначальные списки кандидатов в депутаты Законодательной думы Хабаровского края верстали с Дегтяревым и новому врио нужно время, чтобы вникнуть в политическую конфигурацию, определить ключевых менеджеров политического блока в своей команде, говорит собеседник, близкий к региональному правительству. «Формальные процедуры избирательной кампании стартуют только в июне, поэтому, видимо, решили дать хабаровскому врио время на разбег и оперативный простор для переконфигурации списков кандидатов, если это потребуется», – сказал он.
Собеседник напомнил, что на предыдущих выборах депутатов регионального парламента в 2019 г. (тогда губернатором Хабаровского края был Сергей Фургал) стартовый расклад списков тоже поменяли незадолго до выдвижения, но тогда это было обусловлено технологическими причинами: откомандированные Москвой политтехнологи пытались перекроить схему, которую сформировали местные кланы. «Тогда тоже были отдельные очаги напряжения на праймериз в связи с этим», – пояснил он.
Внутриполитическая ситуация в Хабаровском крае «очень сложная», здесь будут одни из самых конкурентных выборов в этом году, говорит Кынев. По мнению эксперта, в регионе могли потребоваться дополнительные согласования списков кандидатов в депутаты в связи со сменой губернатора. «Уже бывали случаи, когда переносили праймериз – например, в Якутии. Это было связано с климатическими особенностями», – сказал Кынев «Ведомостям».
Изменения сроков праймериз в Смоленской области связаны с проводимой в регионе муниципальной реформой и касаются муниципальных выборов, сказал Перминов. В регионе сейчас упраздняются городские и сельские поселения, вместо этого создаются муниципальные округа, меняются и границы избирательных округов.
По всей стране голосование на праймериз «Единой России» должно было начаться 20 мая и завершиться 26 мая. В ходе праймериз единороссы отбирают кандидатов для участия в выборах в заксобрания, гордумы, сельсоветы, а также на довыборы в Госдуму. Формат и дата праймериз менялась в связи с карантинными мерами и чрезвычайными ситуациями в регионах, говорит Костин: «Праймериз – важная процедура, но она не должна игнорировать события, происходящие в регионе».