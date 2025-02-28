Мантуров передал 50 автомобилей для нужд специальной военной операции
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в Курской области передал партию из 50 машин для нужд специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Автомобили разных моделей будут использовать для перемещения личного состава, доставки боеприпасов и продовольствия, эвакуации пострадавших, а также для оперативной смены штурмовых групп.
По словам Мантурова, правительство регулярно выделяет средства на поставки транспорта для спецоперации.
«За год с небольшим в различные группировки войск передано около 4500 автомобилей. И еще порядка 1500 на подходе», – пояснил вице-премьер.
Технику поставляют в подразделения по запросам военных. Штурмовики, пехота, мотострелки и спецназ получили новые авто «Нива», УАЗ «Пикап», УАЗ «Профи», пикап «Соллерс», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Эти машины были дополнительно оснащены средствами радиоэлектронной борьбы, бронежилетами, тепловизорами, газовыми плитками, аптечками, зимней одеждой и маскировочными сетями.
27 февраля стало известно, что на бывших фабриках «Глории Джинс» будут шить военную экипировку. Речь идет о промплощадках в Ростовской области, расположенных в городах Гуково и Зверево. Туда планируют трудоустроить около 400 человек, работавших ранее в «Глории Джинс».