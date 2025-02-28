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Мантуров передал 50 автомобилей для нужд специальной военной операции

Ведомости

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в Курской области передал партию из 50 машин для нужд специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Автомобили разных моделей будут использовать для перемещения личного состава, доставки боеприпасов и продовольствия, эвакуации пострадавших, а также для оперативной смены штурмовых групп.

По словам Мантурова, правительство регулярно выделяет средства на поставки транспорта для спецоперации.

«За год с небольшим в различные группировки войск передано около 4500 автомобилей. И еще порядка 1500 на подходе», – пояснил вице-премьер.

Технику поставляют в подразделения по запросам военных. Штурмовики, пехота, мотострелки и спецназ получили новые авто «Нива», УАЗ «Пикап», УАЗ «Профи», пикап «Соллерс», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Эти машины были дополнительно оснащены средствами радиоэлектронной борьбы, бронежилетами, тепловизорами, газовыми плитками, аптечками, зимней одеждой и маскировочными сетями.

27 февраля стало известно, что на бывших фабриках «Глории Джинс» будут шить военную экипировку. Речь идет о промплощадках в Ростовской области, расположенных в городах Гуково и Зверево. Туда планируют трудоустроить около 400 человек, работавших ранее в «Глории Джинс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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