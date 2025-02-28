Мантуров передал 50 автомобилей для нужд специальной военной операции

27 февраля стало известно, что на бывших фабриках «Глории Джинс» будут шить военную экипировку. Речь идет о промплощадках в Ростовской области, расположенных в городах Гуково и Зверево. Туда планируют трудоустроить около 400 человек, работавших ранее в «Глории Джинс».