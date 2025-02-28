Посол ЕС: отношения с Грузией достигли самого низкого уровня
Отношения Грузии с Евросоюзом переживают самый тяжелый период, заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, передает ТАСС. По его словам, Евросоюз приостановил финансовую помощь грузинскому правительству, перенаправив средства гражданскому обществу и независимым СМИ.
В страну больше не совершаются визиты высокого уровня, а для владельцев дипломатических паспортов введен визовый режим. Несмотря на получение Грузией статуса кандидата в ЕС в декабре 2023 г., официальный Тбилиси не демонстрирует готовности к необходимым реформам, а напротив – принимает решения, которые еще больше отдаляют страну от европейской интеграции, подчеркнул Герчинский.
Охлаждение отношений между Грузией и Западом началось в мае 2024 г. после принятия парламентом закона об иноагентах. Позже власти одобрили закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ
4 января стало известно, что департамент миграции Грузии депортирует из республики 25 иностранных граждан, которые в ноябре – декабре 2024 г. участвовали в акциях протеста в Тбилиси. По данным ведомства, страну уже покинули 10 человек. Всего с ноября по декабрь прошлого года из Грузии выдворили 91 человека, в том числе граждан России. Некоторые из них покинули республику добровольно. За 2024 г. из страны было депортировано 430 иностранцев, что на 126% больше, чем в 2023 г.