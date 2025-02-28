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Посол ЕС: отношения с Грузией достигли самого низкого уровня

Ведомости

Отношения Грузии с Евросоюзом переживают самый тяжелый период, заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, передает ТАСС. По его словам, Евросоюз приостановил финансовую помощь грузинскому правительству, перенаправив средства гражданскому обществу и независимым СМИ.

В страну больше не совершаются визиты высокого уровня, а для владельцев дипломатических паспортов введен визовый режим. Несмотря на получение Грузией статуса кандидата в ЕС в декабре 2023 г., официальный Тбилиси не демонстрирует готовности к необходимым реформам, а напротив – принимает решения, которые еще больше отдаляют страну от европейской интеграции, подчеркнул Герчинский.

Охлаждение отношений между Грузией и Западом началось в мае 2024 г. после принятия парламентом закона об иноагентах. Позже власти одобрили закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что также вызвало негативную реакцию в ЕС и США. ЕС посчитал, что Грузия сворачивает с европейского пути, после чего против ряда грузинских чиновников были введены санкции. Ситуацию усугубили парламентские выборы 26 октября 2024 г., на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция и экс-президент Саломе Зурабишвили отказались признавать результаты голосования. С 4 ноября 2024 г. в стране продолжаются протесты с требованием провести новые выборы.

4 января стало известно, что департамент миграции Грузии депортирует из республики 25 иностранных граждан, которые в ноябре – декабре 2024 г. участвовали в акциях протеста в Тбилиси. По данным ведомства, страну уже покинули 10 человек. Всего с ноября по декабрь прошлого года из Грузии выдворили 91 человека, в том числе граждан России. Некоторые из них покинули республику добровольно. За 2024 г. из страны было депортировано 430 иностранцев, что на 126% больше, чем в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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