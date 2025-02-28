Глава международного развития Великобритании ушла в отставку в знак протеста
Министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс ушла в отставку в знак протеста против решения премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера об увеличении расходов на оборону за счет сокращения бюджета на иностранную помощь, сообщает Associated Press (AP).
В социальных сетях Доддс опубликовала письмо, в котором подчеркнула, что нет «простых путей» для увеличения расходов на оборону, но она не согласна с решением премьер-министра. Доддс заявила, что масштабы сокращения бюджета на иностранную помощь настолько велики, что «лишат еды и медицинской помощи отчаявшихся людей» и «нанесут серьезный» ущерб репутации Великобритании.
25 февраля Стармер сообщил, что Великобритания увеличит расходы на оборону до отметки в 2,5% от ВВП к 2027 г. Премьер-министр рассказал, что в совокупности с расходами на разведывательные службы расходы на оборону достигнут 2,6% с 2027 г.