Глава международного развития Великобритании ушла в отставку в знак протеста

В социальных сетях Доддс опубликовала письмо, в котором подчеркнула, что нет «простых путей» для увеличения расходов на оборону, но она не согласна с решением премьер-министра. Доддс заявила, что масштабы сокращения бюджета на иностранную помощь настолько велики, что «лишат еды и медицинской помощи отчаявшихся людей» и «нанесут серьезный» ущерб репутации Великобритании.