Стармер анонсировал увеличение расходов Великобритании на оборону до 2,5% от ВВП
Великобритания увеличит расходы на оборону до отметки в 2,5% от ВВП к 2027 г., сообщил премьер-министр королевства Кир Стармер, передает Reuters.
«Начиная с сегодняшнего дня, я могу объявить, что правительство начнет самое большое устойчивое увеличение расходов на оборону со времен окончания холодной войны», – сказал британский премьер.
Стармер сообщил, что в совокупности с расходами на разведывательные службы они достигнут 2,6% с 2027 г.
21 января президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. До этого представители государств НАТО тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% от ВВП.
3 февраля в Брюсселе состоялся неформальный саммит ЕС, по итогам которого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры всех 27 стран объединения согласились с необходимостью увеличения оборонных расходов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что решение Евросоюза об увеличении оборонных расходов для купирования угрозы со стороны РФ является весьма недальновидным и пагубным решением для каждого европейца.