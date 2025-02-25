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Стармер анонсировал увеличение расходов Великобритании на оборону до 2,5% от ВВП

Ведомости

Великобритания увеличит расходы на оборону до отметки в 2,5% от ВВП к 2027 г., сообщил премьер-министр королевства Кир Стармер, передает Reuters.

«Начиная с сегодняшнего дня, я могу объявить, что правительство начнет самое большое устойчивое увеличение расходов на оборону со времен окончания холодной войны», – сказал британский премьер.

Стармер сообщил, что в совокупности с расходами на разведывательные службы они достигнут 2,6% с 2027 г.

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. До этого представители государств НАТО тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% от ВВП.

3 февраля в Брюсселе состоялся неформальный саммит ЕС, по итогам которого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры всех 27 стран объединения согласились с необходимостью увеличения оборонных расходов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что решение Евросоюза об увеличении оборонных расходов для купирования угрозы со стороны РФ является весьма недальновидным и пагубным решением для каждого европейца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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