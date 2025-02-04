Песков: решение ЕС о росте трат на оборону «скажется на каждом европейце»

По словам Пескова, сейчас в Европе доминирует милитаристский подход. По его словам, страны ЕС «раздувают» военные и оборонные расходы под предлогом эфемерной угрозы со стороны РФ. Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что рост оборонных расходов «вводит европейскую экономику в очень серьезную зону дискомфорта, в такое предкризисное состояние», последующее увеличение таких трат поспособствует дальнейшему ухудшению дел в области экономики в Европе.