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Песков: решение ЕС о росте трат на оборону «скажется на каждом европейце»

Ведомости

Решение Евросоюза (ЕС) об увеличении оборонных расходов для купирования угрозы со стороны России является весьма недальновидным и пагубным решением для каждого европейца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам Пескова, сейчас в Европе доминирует милитаристский подход. По его словам, страны ЕС «раздувают» военные и оборонные расходы под предлогом эфемерной угрозы со стороны РФ. Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что рост оборонных расходов «вводит европейскую экономику в очень серьезную зону дискомфорта, в такое предкризисное состояние», последующее увеличение таких трат поспособствует дальнейшему ухудшению дел в области экономики в Европе.

«Это скажется на каждом европейце. И делается это вместо того, чтобы задуматься о том, нужно ли принимать во внимание озабоченности России по безопасности и пойти на диалог с Россией. Весьма и весьма недальновидное и пагубное для каждого отдельно взятого европейца решение», – отметил Песков.

3 февраля в Брюсселе состоялся неформальный саммит ЕС, по итогам которого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры всех 27 стран объединения согласились с необходимостью увеличения оборонных расходов. «Все страны согласились, что нужно тратить больше [на оборону], а также эффективнее [расходовать оборонные средства]», – сказал он (цитата по ТАСС).

21 января президент США Дональд Трамп заявил прессе, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В декабре прошлого года «Ведомости» писали, что страны НАТО обсуждают возможность постепенного повышения целевого показателя на военные нужды на ближайшие пять лет до 3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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