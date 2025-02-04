Песков: решение ЕС о росте трат на оборону «скажется на каждом европейце»
Решение Евросоюза (ЕС) об увеличении оборонных расходов для купирования угрозы со стороны России является весьма недальновидным и пагубным решением для каждого европейца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По словам Пескова, сейчас в Европе доминирует милитаристский подход. По его словам, страны ЕС «раздувают» военные и оборонные расходы под предлогом эфемерной угрозы со стороны РФ. Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что рост оборонных расходов «вводит европейскую экономику в очень серьезную зону дискомфорта, в такое предкризисное состояние», последующее увеличение таких трат поспособствует дальнейшему ухудшению дел в области экономики в Европе.
«Это скажется на каждом европейце. И делается это вместо того, чтобы задуматься о том, нужно ли принимать во внимание озабоченности России по безопасности и пойти на диалог с Россией. Весьма и весьма недальновидное и пагубное для каждого отдельно взятого европейца решение», – отметил Песков.
3 февраля в Брюсселе состоялся неформальный саммит ЕС, по итогам которого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры всех 27 стран объединения согласились с необходимостью увеличения оборонных расходов. «Все страны согласились, что нужно тратить больше [на оборону], а также эффективнее [расходовать оборонные средства]», – сказал он (цитата по ТАСС).
21 января президент США Дональд Трамп заявил прессе, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. В декабре прошлого года «Ведомости» писали, что страны НАТО обсуждают возможность постепенного повышения целевого показателя на военные нужды на ближайшие пять лет до 3%.