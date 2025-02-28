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WP: в США опасаются убытков от реализации сделки с Украиной по ресурсам

Ведомости

Соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам может оказаться нерентабельным для американской стороны и привести к финансовым потерям. Об этом 28 февраля сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов.

Пока точный объем запасов редкоземельных элементов до конца не ясен. Добыча и переработка полезных ископаемых – это медленный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Не всегда месторождения экономически выгодно разрабатывать. Кроме того, значительная часть разведанных месторождений находятся в Донбассе и Новороссии, которые вошли в состав России.

«Большая проблема в том, что разработка нового месторождения может занять 10 лет. Кто-нибудь будет это делать на Украине, где вам никто не гарантирует безопасность?» – комментирует профессор Гарвардской школы бизнеса Вилли Ши.

А директор компании SecDev Роберт Мугга пояснил, что добыча многих критически важных полезных ископаемых, которые ищут США, «потребует миллиардных инвестиций».

28 февраля стало известно, что переговоры на тему договора по полезным ископаемым между США и Украиной завершены, сделка согласована. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business. По его словам, документ теперь просто ожидает подписания.

Сообщалось, что Киев дал согласие на новые условия сделки о совместной разработке ресурсов с США после отказа Вашингтона от требования возместить $500 млрд. Об этом писала Financial Times 25 февраля. Издание поясняло, что в новой версии соглашения предполагается создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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