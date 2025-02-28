WP: в США опасаются убытков от реализации сделки с Украиной по ресурсам

Пока точный объем запасов редкоземельных элементов до конца не ясен. Добыча и переработка полезных ископаемых – это медленный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Не всегда месторождения экономически выгодно разрабатывать. Кроме того, значительная часть разведанных месторождений находятся в Донбассе и Новороссии, которые вошли в состав России.