Вашингтон и Киев согласовали сделку по полезным ископаемым
Переговоры на тему договора по полезным ископаемым между США и Украиной завершены, сделка согласована, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business.
«Я уверен, что президент [Украины Владимир] Зеленский и президент [США Дональд] Трамп обсудят широкий круг тем, но что касается сделки – она готова. Текст уже на бумаге, украинское правительство одобрило его, и теперь [документ] просто ожидает подписания», – сказал Бессент (цитата по ТАСС).
Американский политик уточнил, что имеется в виду сделка по стратегическим минералам, нефти и газу, а также инфраструктурным активам. Бессент считает, что соглашение принесет выгоду и США, и Украине.
25 февраля Financial Times (FT) писала, что Киев дал согласие на новые условия сделки о совместной разработке ресурсов с США после отказа Вашингтона от требования возместить $500 млрд. В окончательной версии соглашения от 24 февраля, с которой ознакомилось издание, предполагалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики. Фонд будет инвестировать в проекты в республике, при этом он не будет охватывать текущую деятельность «Нафтогаза» или «Укрнафты» – крупнейших производителей газа и нефти в стране. В соглашении нет какие-либо ссылок на гарантии безопасности со стороны США, на которых Киев первоначально настаивал в обмен на согласие на сделку, писала FT.
Зеленский, как он подтверждал ранее, посетит США для подписания сделки о редкоземельных металлах 28 февраля. О визите украинского лидера говорил и Трамп.