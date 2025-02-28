Вашингтон и Киев согласовали сделку по полезным ископаемым

25 февраля Financial Times (FT) писала, что Киев дал согласие на новые условия сделки о совместной разработке ресурсов с США после отказа Вашингтона от требования возместить $500 млрд. В окончательной версии соглашения от 24 февраля, с которой ознакомилось издание, предполагалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» минеральных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики. Фонд будет инвестировать в проекты в республике, при этом он не будет охватывать текущую деятельность «Нафтогаза» или «Укрнафты» – крупнейших производителей газа и нефти в стране. В соглашении нет какие-либо ссылок на гарантии безопасности со стороны США, на которых Киев первоначально настаивал в обмен на согласие на сделку, писала FT.