Зеленский подтвердил визит в США для подписания сделки о природных ресурсах
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 28 февраля посетит США для подписания сделки о редкоземельных металлах. Об этом он рассказал в ходе вечернего обращения.
26 февраля президент США Дональд Трамп также подтвердил, что президент Украины посетит Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам. «Это уже подтверждено, и мы подпишем соглашение, которое станет очень значимым», – сказал Трамп на первом заседании кабинета после принесения присяги.
Накануне Financial Times (FT) и Bloomberg сообщали, что Украина пошла на сделку, где отсутствовал пункт о безопасности. В той версии, с которой ознакомилась FT, предусматривалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» природных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики.
Трамп в начале февраля выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Изначально предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором 100% принадлежит США. Но 23 февраля Зеленский заявил, что не признает долг Украины перед США в $500 млрд. По его словам, помощь направлялась в виде грантов, а не кредитов.