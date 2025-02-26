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Зеленский подтвердил визит в США для подписания сделки о природных ресурсах

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 28 февраля посетит США для подписания сделки о редкоземельных металлах. Об этом он рассказал в ходе вечернего обращения.

26 февраля президент США Дональд Трамп также подтвердил, что президент Украины посетит Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам. «Это уже подтверждено, и мы подпишем соглашение, которое станет очень значимым», – сказал Трамп на первом заседании кабинета после принесения присяги.

Накануне Financial Times (FT) и Bloomberg сообщали, что Украина пошла на сделку, где отсутствовал пункт о безопасности. В той версии, с которой ознакомилась FT, предусматривалось создание фонда, в который Украина будет перечислять 50% доходов от «будущей монетизации» природных ресурсов, включая нефть и газ, и связанной с ними логистики.

Трамп в начале февраля выступил с предложением обменять помощь Вашингтона на редкоземельные металлы Украины. Изначально предполагалось, что доходы от продажи полезных ископаемых республики будут направлены в фонд, в котором 100% принадлежит США. Но 23 февраля Зеленский заявил, что не признает долг Украины перед США в $500 млрд. По его словам, помощь направлялась в виде грантов, а не кредитов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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