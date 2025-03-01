Рубио: Европа хочет продолжения конфликта на Украине еще год
Европейский план предполагает затягивание украинского конфликта еще на год. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, один из иностранных министров сказал ему, что еще год необходим «до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире» (цитата по «РИА Новости»).
28 февраля в Белом доме состоялась встреча американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая переросла в перепалку. Трамп настаивал на завершении конфликта, а Зеленский заявил, что хочет продолжать воевать.
После встречи Трамп сказал журналистам, что Зеленский хочет, чтобы США подписали соглашение о редкоземельных металлах и продолжить воевать. Зеленский в интервью после встречи настаивал, что Украина хочет мира, но стране нужны долгосрочные гарантии безопасности.
Белый дом также сообщил, что подписание сделки по природным ресурсам, на которой настаивал Трамп и ради чего Зеленский приехал в США, не состоялось.