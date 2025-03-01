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Рубио: Европа хочет продолжения конфликта на Украине еще год

Ведомости

Европейский план предполагает затягивание украинского конфликта еще на год. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, один из иностранных министров сказал ему, что еще год необходим «до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире» (цитата по «РИА Новости»).

28 февраля в Белом доме состоялась встреча американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая переросла в перепалку. Трамп настаивал на завершении конфликта, а Зеленский заявил, что хочет продолжать воевать.

После встречи Трамп сказал журналистам, что Зеленский хочет, чтобы США подписали соглашение о редкоземельных металлах и продолжить воевать. Зеленский в интервью после встречи настаивал, что Украина хочет мира, но стране нужны долгосрочные гарантии безопасности.

Белый дом также сообщил, что подписание сделки по природным ресурсам, на которой настаивал Трамп и ради чего Зеленский приехал в США, не состоялось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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