Явка на выборах президента Абхазии превысила 20%
Явка на втором туре президентских выборов Абхазии составила 21% к 12:00 мск, сообщили в ЦИК республики, передает «Апсныпресс».
В полдень 1 марта проголосовали 30 200 человек. Явка избирателей в Гагрском районе составила 17%, в Гудаутском районе – 22%, Сухумском районе – 23%, Сухуме – 20%, Гулрыпшском районе – 27%, Очамчырском районе – 20%, Ткуарчалском районе – 16%, Галском районе – 18%.
Как сообщает корреспондент «Ведомостей», голосование проходило без инцидентов на территории школ. Усиленные меры безопасности с ограждением улицы металлическими препятствиями под охраной силовиков только у здания, где размещен ЦИК – напротив Парка Славы в Сухуме.
Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией. Тогда к исполнению обязанностей и полномочий лидера Абхазии приступил вице-президент Бадра Гунба.
В ходе первого тура, прошедшего 15 февраля, Гунба лидировал с 46,38% голосов, бывший вице-премьер страны Адгур Ардзинба набрал 36,92% голосов. Остальные три кандидата набрали в сумме более 10% голосов избирателей. Явка достигла 69%, в голосовании приняли участие почти 99 000 человек.