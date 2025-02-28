Как выглядит предвыборный расклад перед решающим туром выборов в Абхазии

В период предвыборной кампании программы двух кандидатов были похожи: и Гунба, и Ардзинба обещают своим избирателям решение энергетического кризиса, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни граждан, зарплат и пенсий. Наиболее острая полемика в абхазском обществе развернулась вокруг скандального инвестиционного соглашения с Россией, из-за чего в ноябре 2024 г. был вынужден уйти в отставку предыдущий президент Аслан Бжания, а в стране были объявлены досрочные выборы. Хотя ни один из кандидатов не выступает с антироссийских позиций (напротив, оба политика подчеркивают незыблемость российско-абхазского союза), Ардзинба осудил сделку. В ответ его противники назвали Ардзинбу антироссийским и протурецким политиком. Впрочем, сам кандидат не выступает полностью против соглашения, а настаивает за его пересмотр в пользу «интересов абхазского народа».