Как выглядит предвыборный расклад перед решающим туром выборов в Абхазии

Как выглядит предвыборный расклад перед решающим туром выборов в АбхазииВ ходе кампании кандидаты обменялись обвинениями в нарушении законов
В Абхазии 1 марта пройдет второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендует бывший вице-президент Бадра Гунба, набравший 15 февраля в первом туре 46% голосов избирателей, и бывший вице-премьер, один из лидеров ноябрьских протестов в 2024 г. Адгур Ардзинба, у которого 36,9%. Перед решающим голосованием оппоненты успели обвинить друг друга в использовании грязных политических технологий, давлении на ЦИК и в провоцировании межэтнических столкновений. Чем еще запомнились президентские выборы в Абхазии, разбирались «Ведомости».
В период предвыборной кампании программы двух кандидатов были похожи: и Гунба, и Ардзинба обещают своим избирателям решение энергетического кризиса, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни граждан, зарплат и пенсий. Наиболее острая полемика в абхазском обществе развернулась вокруг скандального инвестиционного соглашения с Россией, из-за чего в ноябре 2024 г. был вынужден уйти в отставку предыдущий президент Аслан Бжания, а в стране были объявлены досрочные выборы. Хотя ни один из кандидатов не выступает с антироссийских позиций (напротив, оба политика подчеркивают незыблемость российско-абхазского союза), Ардзинба осудил сделку. В ответ его противники назвали Ардзинбу антироссийским и протурецким политиком. Впрочем, сам кандидат не выступает полностью против соглашения, а настаивает за его пересмотр в пользу «интересов абхазского народа».
Отношения с Россией и потенциальное абхазо-российское инвестсоглашение также занимало существенное место и в политической повестке Гунбы. С этой целью он в начале февраля посетил Москву и встретился там с рядом российских чиновников. По итогам переговоров вице-премьер России Александр Новак (курирует экономику) анонсировал пересмотр договора с «учетом позиций всех сторон», а также создание специального фонда для поддержки абхазского малого и среднего бизнеса в размере 100 млн руб. А российское Минэкономразвития объявило о выделении 343 млн руб. на зарплаты абхазским бюджетникам (ранее перечисление средств было приостановлено).
Предвыборная кампания в Абхазии не обошлась без скандалов. 16 февраля председатель армянской общины страны Алик Миносян направил заявление и. о. президента Валерию Бганбе с просьбой начать расследование и наказать виновных за разжигание межнациональной розни в республике. Поводом для этого послужил ряд сообщений в анонимных Telegram-каналах с призывом применить насилие против местной армянской общины якобы от лица Ардзинбы. На следующий день сторонник оппозиционного политика Энвер Бганба (племянник и. о. главы республики) в сети также призвал разобраться с армянами.
Этим эпизодом позже заинтересовался и руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручивший центральному аппарату организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии (абсолютное большинство населения Абхазии имеет и паспорта РФ). Со своей стороны, избирательный штаб Ардзинбы осудил эти призывы и призвал к «снижению градуса надуманных межнациональных противоречий».
Ситуацию удалось урегулировать 20 февраля после того, как Миносян отозвал свое заявление, а Энвер Бганба принес свои извинения, заявив, что эти заявления он сделал на эмоциях. Вероятно, этот эпизод мог быть связан с результатами голосования в первом туре. По данным абхазских СМИ, из 45 000 граждан, голосовавших за Гунбу, 20 000 (44%) обеспечили избиратели из районов с преобладающим армянским населением. Всего в Абхазии проживают 41 000 армян (7,4% из 240 000 населения), преимущественно в Гагрском и Гулрыпшском районах.
После этого инцидента 21 февраля Гунба и Ардзинба по итогам переговоров подписали соглашение о неиспользовании черного пиара, административного ресурса и призывов к насильственным действиям. Они также подчеркнули готовность принять итоги второго тура голосования, если оно пройдет в соответствии с законом.
Но уже на следующий день Ардзинба обвинил своего оппонента в применении админресурса после того, как за несколько дней до выборов в Сухуме начался ремонт дороги. В свою очередь администрация столицы на своей странице в соцсетях написала, что в городе проходят плановые работы, утвержденные еще в декабре 2024 г.
Менее чем за неделю до голосования ЦИК республики обвинил Гунбу в нарушении избирательного законодательства после того, как тот встретился с российским министром здравоохранения Михаилом Мурашко во время посещения чиновником из Москвы телемедицинского центра в Республиканской больнице Абхазии. Комиссия расценила эту встречу «как агитационную деятельность в поддержку кандидата».
Наконец, за два дня до второго тура штаб Ардзинбы распространил заявление, в котором он перечислил все предполагаемые нарушения избирательного законодательства Гунбой. Наконец, накануне второго тура штаб Ардзинбы обратился в генпрокуратуру республики с просьбой начать проверку в отношении Гунбы после того, как тот провел встречи с российскими властями и тем самым, с их точки зрения, вышел за пределы своих полномочий. Ардзинбе не понравилась встреча с министром финансов России Антоном Силуановым, «по итогам которой были выделены средства для социально-экономического развития Абхазии», а также публикации об этой встрече, в том числе на сайте Минфина РФ.
Другая претензия касается встречи Гунбы с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко и обсуждение открытия авиасообщения между Абхазией и Россией. Кириенко инспектировал восстановление аэропорта Сухума в конце января в ходе визита в Абхазию. В начале февраля прошел тестовый полет в Сухум, а с 1 мая, по словам российского чиновника, «может быть запущено регулярное самолетное сообщение». Кроме того, Кириенко 27 февраля говорил и о запуске с 1 мая новой скоростной электрички между сочинским «Сириусом» и Сухумом.
Шансы Гунбы на победу во втором туре возросли после его встречи с российскими представителями, считает завсектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов.
При этом, как считает российский политолог Артур Атаев, Москва сделала ставку на бывшего вице-президента, чтобы положить конец неконституционным способам смены власти. Помимо Бжании под давлением улицы свой пост также оставили Рауль Хаджимба в 2020 г. и Александр Анкваб в 2014 г. «Таким образом Москва демонстрирует готовность сотрудничества с легитимными лидерами», – объяснил эксперт.
Кандидатуру Гунбы также активно поддерживает крупный по абхазским меркам бизнес, в то время как Ардзинбу – мелкие и средние предприниматели, продолжает Атаев. «В республике силами крупного бизнеса сейчас активно идет реконструкция ЖКХ, что вызывает протесты со стороны оппозиции», – добавил эксперт.
Исход голосования будет зависеть от регионов, полагает Муханов. По его слова, жители столичного региона традиционно активно вовлечены в политическую жизнь республики, а в регионах в зависимости от внутриполитического фона. «Помимо этнических абхазов в Абхазии есть большая доля местных армян, русских и грузин. Полагаю, история с армянской общиной может также сыграть на руку Гунбе», – считает эксперт.