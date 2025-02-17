Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав россиян в Абхазии

Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав россиян в АбхазииСведения об угрозах гражданам армянской национальности появились в СМИ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан. Ход проверки будет на личном контроле у Бастрыкина, сообщила «Ведомостям» официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По ее словам, в ряде СМИ сообщалось, что активисты, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии требовали от местных жителей, имеющих в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. При этом, говорит Петренко, высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан армянской национальности.
Представитель ведомства напомнила, что в соответствии с ч. 3 ст. 12 УК (действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов России) иностранные граждане подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации. По предварительной информации из открытых источников, угрозы распространялись в чатах мессенджеров в виде голосовых сообщений якобы от имени Адгура Ардзинбы, который участвует во втором туре президентских выборов. Призывы «воспользоваться моментом и выселить всех армян», цитировал Telegram-канале Sovmin.
Как писали «Ведомости», досрочные президентские выборы в Абхазии 15 февраля не выявили победителя. После подсчета 100% бюллетеней во второй тур вышли бывший вице-президент Бадра Гунба, у которого чуть более 46% голосов избирателей, и один из лидеров ноябрьских протестов 2024 г. Ардзинба – 36,9%. Второй тур голосования запланирован на 1 марта. Всего, по данным местного ЦИК, в этом году в голосовании приняло участие примерно столько же избирателей, сколько и в 2020 г. – 69%, или 99 000 граждан.
Очередные президентские выборы в Абхазии изначально должны были состояться в конце марта 2025 г. Но голосование пришлось провести на месяц раньше, так как 19 ноября 2024 г. предыдущий президент республики Аслан Бжания ушел в отставку. К этому его вынудили многодневные акции протеста в Сухуме из-за внесения на ратификацию в парламент инвестиционного соглашения с Россией. Ратификация соглашения была в конечном счете отклонена парламентом.
После отставки Бжании обязанности президента исполнял вице-президент Гунба, но из-за участия в предвыборной гонке он временно передал свои полномочия в пользу и. о. премьер-министра Валерия Бганбы. В ходе избирательной кампании Абхазия, по сути, оказалась в положении социально-экономического кризиса. Зимой в стране возник дефицит электроэнергии, вызванный в том числе недостаточным притоком воды на Ингурской ГЭС – единственном работающем абхазском энергообъекте. Проблему с перебоями удалось решить лишь благодаря гуманитарным поставкам электричества из России. До того, с 1 ноября по 23 декабря 2024 г., Сухум закупал электроэнергию по коммерческой цене.
На этом фоне в конце января Абхазию с трехдневным визитом посещал первый замглавы администрации президента России, уроженец Сухума Сергей Кириенко. Там он провел переговоры с Гунбой и обсудил, в частности, реконструкцию местного аэропорта. Международный аэропорт Сухума был закрыт в разгар абхазо-грузинской войны в 1993 г. и в феврале 2025 г. принял первый тестовый полет из Москвы. По итогам тех переговоров Кириенко также анонсировал выделение в ближайшее время Москвой 10 млрд руб. на реконструкцию российско-абхазского КПП «Псоу», создание в Абхазии программы, аналогичной «Лидерам России», и помощь в строительстве столичной детской больницы.