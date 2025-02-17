Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав россиян в Абхазии

Как писали «Ведомости», досрочные президентские выборы в Абхазии 15 февраля не выявили победителя. После подсчета 100% бюллетеней во второй тур вышли бывший вице-президент Бадра Гунба, у которого чуть более 46% голосов избирателей, и один из лидеров ноябрьских протестов 2024 г. Ардзинба – 36,9%. Второй тур голосования запланирован на 1 марта. Всего, по данным местного ЦИК, в этом году в голосовании приняло участие примерно столько же избирателей, сколько и в 2020 г. – 69%, или 99 000 граждан.