Украина призвала Францию производить оружие на доходы от замороженных активов РФ

Четыре страны – члены Европейского союза выступили против выделения объединением крупнейшего пакета военной помощи Украине на сумму 20 млрд евро за счет замороженных российских активов, сообщала Politico. По данным издания, против инициативы выступили Италия, Португалия, Испания и Венгрия, а Франция и Германия затягивают с ответом. При этом Прибалтийские страны, а также Швеция, Дания, Польша и Чехия выступают, напротив, за выделение пакета военной помощи Украине. «[С помощью замороженных российских активов] мы можем заменить поддержку США, если США все же решат больше не поддерживать Украину», – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.