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Украина призвала Францию производить оружие на доходы от замороженных активов РФ

Ведомости

Украина предложила Франции использовать доходы от замороженных активов России в пользу украинского оборонно-промышленного комплекса и создать на ее территории совместные предприятия, сообщает Telegram-канал украинского минобороны.

По данным ведомства, вопрос обсуждался на встрече заместителя министра обороны Украины Сергея Боева со спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном. Боев, как отмечается в публикации, предложил Парижу создать совместные оборонные предприятия с французскими компаниями «в соответствии с украинскими потребностями». Украинская сторона также представила еще «несколько проектов», которые предполагается финансировать за счет процентов от замороженных активов РФ.

Четыре страны – члены Европейского союза выступили против выделения объединением крупнейшего пакета военной помощи Украине на сумму 20 млрд евро за счет замороженных российских активов, сообщала Politico. По данным издания, против инициативы выступили Италия, Португалия, Испания и Венгрия, а Франция и Германия затягивают с ответом. При этом Прибалтийские страны, а также Швеция, Дания, Польша и Чехия выступают, напротив, за выделение пакета военной помощи Украине. «[С помощью замороженных российских активов] мы можем заменить поддержку США, если США все же решат больше не поддерживать Украину», – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В октябре 2024 г. в минобороны Франции пообещали дополнительно предоставить Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar за счет замороженных активов России. Министр обороны страны Себастьян Лекорню заявил тогда, что республика «получила 300 млн евро только на конец этого года».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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