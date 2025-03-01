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«РИА Новости»: Лавров и Фидан обсудили конфликт на Украине

Ведомости

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону российско-украинский конфликт. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в субботу телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили последнюю ситуацию вокруг российско-украинского конфликта», – сказал собеседник агентства.

Reuters также сообщил со ссылкой на источник в МИД Турции, что Анкара повторит предложение о проведении мирных переговоров между Украиной и Россией на воскресном саммите европейских лидеров в Лондоне, куда едет и президент Украины Владимир Зеленский.

Российский МИД официально не сообщал о телефонном разговоре.

1 марта Минобороны РФ сообщило, что украинские военные атаковали беспилотниками инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В ведомстве подчеркнули, что атака совершалась на фоне поездки Зеленского в Вашингтон.

Украинский лидер прибыл в Вашингтон 28 февраля для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Вместо этого на приветственной пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

По итогам перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше, чем планировалось. Были отменены ланч с Трампом и большая пресс-конференция, которую подготовили для подведения итогов переговоров. Кроме того, сообщалось об отмене подписания соглашения по добыче природных ископаемых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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