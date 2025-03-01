«РИА Новости»: Лавров и Фидан обсудили конфликт на Украине
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону российско-украинский конфликт. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник.
«Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в субботу телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили последнюю ситуацию вокруг российско-украинского конфликта», – сказал собеседник агентства.
Reuters также сообщил со ссылкой на источник в МИД Турции, что Анкара повторит предложение о проведении мирных переговоров между Украиной и Россией на воскресном саммите европейских лидеров в Лондоне, куда едет и президент Украины Владимир Зеленский.
Российский МИД официально не сообщал о телефонном разговоре.
1 марта Минобороны РФ сообщило, что украинские военные атаковали беспилотниками инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В ведомстве подчеркнули, что атака совершалась на фоне поездки Зеленского в Вашингтон.
Украинский лидер прибыл в Вашингтон 28 февраля для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Вместо этого на приветственной пресс-конференции произошла ссора между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
По итогам перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше, чем планировалось. Были отменены ланч с Трампом и большая пресс-конференция, которую подготовили для подведения итогов переговоров. Кроме того, сообщалось об отмене подписания соглашения по добыче природных ископаемых.