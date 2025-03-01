Минобороны заявило о новой попытке атаки Киева по станции «Турецкого потока»Три БПЛА должны были ударить по инфраструктуре компрессорной станции «Русская»
Украинские военные предприняли попытку атаки беспилотниками по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, три БПЛА самолетного типа были сбиты.
Попытка атаки на станцию произошла в ночь на 28 февраля на фоне поездки украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, говорится в сообщении. Целью Киева Минобороны называет остановку поставок газа в европейские страны.
«В ходе отражения налета российскими подразделениями ПВО все три украинских БПЛА были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции. Компрессорная станция в настоящее время осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме», – сообщили в Минобороны.
Это не первая попытка атаки по инфраструктуре компрессорной станции. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 января для удара по ней запустили девять БПЛА самолетного типа. Все дроны были сбиты, но обломки одного из них незначительно повредили здание и оборудование газоизмерительной станции, напомнили в оборонном ведомстве. Там добавили, что сотрудники «Газпрома» восстановили оборудование.
Сбои в работе газопровода «Турецкий поток» сделают невозможной безопасную поставку природного газа в Центральную Европу, Венгрия и Турция считают неприемлемыми атаки на этот газопровод, говорил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Попытка атаки – это «новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи по организации и проведению диверсий на «Северном потоке», остановке транзита газа», заявили в Кремле. По данным венгерского МИДа, в 2024 г. республика получила по «Турецкому потоку» 7,6 млрд куб. м газа из России при максимальном уровне мощности газопровода 8,5 млрд куб. м.