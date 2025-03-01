Минобороны заявило о новой попытке атаки Киева по станции «Турецкого потока»

Сбои в работе газопровода «Турецкий поток» сделают невозможной безопасную поставку природного газа в Центральную Европу, Венгрия и Турция считают неприемлемыми атаки на этот газопровод, говорил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Попытка атаки – это «новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи по организации и проведению диверсий на «Северном потоке», остановке транзита газа», заявили в Кремле. По данным венгерского МИДа, в 2024 г. республика получила по «Турецкому потоку» 7,6 млрд куб. м газа из России при максимальном уровне мощности газопровода 8,5 млрд куб. м.