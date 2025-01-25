Сийярто: Турция и Венгрия считают неприемлемыми атаки на «Турецкий поток»
Сбои в работе газопровода «Турецкий поток» сделают невозможной безопасную поставку природного газа в Центральную Европу, Венгрия и Турция считают неприемлемыми атаки на этот газопровод, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.
«Сегодня у нас был телефонный звонок с министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром, с которым мы согласились с тем, что атаки на “Турецкий поток” скандальны и неприемлемы. "Турецкий поток" должен быть защищен всеми доступными средствами», – написал Сийярто в Facebook
Сейчас этот газопровод, как подчеркнул министр, играет самую большую роль в поставках природного газа в Венгрию. Подача топлива по нему осуществляется непрерывно, при этом «физические, политические и финансовые атаки» на газопровод продолжаются.
Сийярто назвал недопустимой ситуацию, когда Евросоюз и другие международные организации игнорируют нападения, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и других центральноевропейских стран. Он призвал ЕС «встать на защиту» энергетической безопасности европейских государств и гарантировать, что ни один внешний игрок не сможет ее нарушить.
11 января со стороны Украины была предпринята попытка атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщило Минобороны. Попытка атаки – это «новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи по организации и проведению диверсий на «Северном потоке», остановке транзита газа», заявили в Кремле. По данным венгерского МИДа, в 2024 г. республика получила по «Турецкому потоку» 7,6 млрд куб. м газа из России при максимальном уровне мощности газопровода 8,5 млрд куб. м.