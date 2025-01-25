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Сийярто: Турция и Венгрия считают неприемлемыми атаки на «Турецкий поток»

Ведомости

Сбои в работе газопровода «Турецкий поток» сделают невозможной безопасную поставку природного газа в Центральную Европу, Венгрия и Турция считают неприемлемыми атаки на этот газопровод, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

«Сегодня у нас был телефонный звонок с министром энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром, с которым мы согласились с тем, что атаки на “Турецкий поток” скандальны и неприемлемы. "Турецкий поток" должен быть защищен всеми доступными средствами», – написал Сийярто в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сейчас этот газопровод, как подчеркнул министр, играет самую большую роль в поставках природного газа в Венгрию. Подача топлива по нему осуществляется непрерывно, при этом «физические, политические и финансовые атаки» на газопровод продолжаются.

Сийярто назвал недопустимой ситуацию, когда Евросоюз и другие международные организации игнорируют нападения, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и других центральноевропейских стран. Он призвал ЕС «встать на защиту» энергетической безопасности европейских государств и гарантировать, что ни один внешний игрок не сможет ее нарушить.

11 января со стороны Украины была предпринята попытка атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщило Минобороны. Попытка атаки – это «новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи по организации и проведению диверсий на «Северном потоке», остановке транзита газа», заявили в Кремле. По данным венгерского МИДа, в 2024 г. республика получила по «Турецкому потоку» 7,6 млрд куб. м газа из России при максимальном уровне мощности газопровода 8,5 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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