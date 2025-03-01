Минобороны РФ: украинские ТЦК в феврале мобилизовали менее 28 000 человек
Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) мобилизовали в феврале 28 000 человек при потерях за месяц в 38 000 солдат. Об этом заявили в Минобороны России.
«В феврале текущего года ТЦК были мобилизованы менее 28 000 украинцев при общих потерях за месяц 38 920 военнослужащих», – говорится в сообщении.
Около 28 000 украинцев были мобилизованы в январе при общих потерях в 51 960 военных, в декабре 2024 г. – около 33 000 против потери 48 470 военнослужащих, в ноябре 2024 г. – около 34 000 человек при потерях 60 805 военнослужащих.
По утверждению российского ведомства, несмотря на запуск на Украине контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, на добровольной основе в ВСУ не получается набрать «даже пары тысяч» добровольцев при целевом показателе 4000 добровольцев в месяц.
12 февраля минобороны Украины объявило о запуске проекта «Контракт 18-24» по привлечению на службу в ВСУ молодежи. Люди в возрасте от 18 до 24 лет могут добровольно заключить контракт на службу, им положены выплаты 1 млн гривен (2,3 млн руб.), из которых 200 000 гривен (460 000 руб.) они получат сразу, а остальную сумму – в течение службы. Ежемесячно им будут выплачивать по 120 000 гривен (276 000 руб.)
25 января советник военного департамента офиса президента Украины Николай Щур заявил, что офис президента Владимира Зеленского предложит изменения в законодательство о призыве в армию мужчин в возрасте 18-25 лет в ближайшие дни. 11 января Верховная рада Украины вернула на доработку правительству проект об ужесточении мобилизации, который предполагал широкие ограничения прав военнообязанных.