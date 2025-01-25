На Украине предложат изменения в законы о призыве мужчин от 18 до 25 лет

11 января Верховная рада Украины вернула на доработку правительству проект об ужесточении мобилизации, который предполагал широкие ограничения прав военнообязанных. Документом предлагалось лишить права на отсрочку несколько категорий граждан и применять к уклонистам ограничения в виде запрета на выезд за границу и проведение операций с имуществом, ограничение на получение водительских прав, отказ в кредитах и займах, льготах, выплатах и услугах от государства до появления в военкомате.