На Украине предложат изменения в законы о призыве мужчин от 18 до 25 лет
Офис президента Украины Владимира Зеленского предложит изменения в законодательство о призыве в армию мужчин в возрасте 18-25 лет в ближайшие дни. Об этом рассказал советник военного департамента ведомства Николай Щур, пишет украинское издание «Страна».
«Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация», – уточнил Щур.
По его словам, в настоящий момент согласовываются технические детали предлагаемых поправок. Речь идет о добровольном контракте для мужчин от 18 до 25 лет, не подлежащих мобилизации. Контракт будет включать финансовые и иные поощрения.
11 января Верховная рада Украины вернула на доработку правительству проект об ужесточении мобилизации, который предполагал широкие ограничения прав военнообязанных. Документом предлагалось лишить права на отсрочку несколько категорий граждан и применять к уклонистам ограничения в виде запрета на выезд за границу и проведение операций с имуществом, ограничение на получение водительских прав, отказ в кредитах и займах, льготах, выплатах и услугах от государства до появления в военкомате.
16 января замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что правительство может согласовать новый закон о мобилизации через несколько недель. Она указала, что призыв на военную службу людей с инвалидностью по-прежнему остается спорным вопросом.