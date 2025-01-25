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На Украине предложат изменения в законы о призыве мужчин от 18 до 25 лет

Ведомости

Офис президента Украины Владимира Зеленского предложит изменения в законодательство о призыве в армию мужчин в возрасте 18-25 лет в ближайшие дни. Об этом рассказал советник военного департамента ведомства Николай Щур, пишет украинское издание «Страна».

«Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация», – уточнил Щур.

По его словам, в настоящий момент согласовываются технические детали предлагаемых поправок. Речь идет о добровольном контракте для мужчин от 18 до 25 лет, не подлежащих мобилизации. Контракт будет включать финансовые и иные поощрения.

11 января Верховная рада Украины вернула на доработку правительству проект об ужесточении мобилизации, который предполагал широкие ограничения прав военнообязанных. Документом предлагалось лишить права на отсрочку несколько категорий граждан и применять к уклонистам ограничения в виде запрета на выезд за границу и проведение операций с имуществом, ограничение на получение водительских прав, отказ в кредитах и займах, льготах, выплатах и услугах от государства до появления в военкомате.

16 января замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что правительство может согласовать новый закон о мобилизации через несколько недель. Она указала, что призыв на военную службу людей с инвалидностью по-прежнему остается спорным вопросом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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