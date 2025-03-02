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Песков: Макрон не делает реальных шагов для общения с Путиным

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон регулярно заявляет, что готов общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, но ничего для этого не делает. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщил журналист Павел Зарубин.

Песков отметил, что Франция, наоборот, занимает позицию продолжения конфликта.

«Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику в российско-американских отношениях, – посмотрим. Время пока ждет», – резюмировал представитель Кремля.

24 февраля Макрон прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. На встрече с Трампом французский лидер рассказал, что у Парижа и Лондона есть план по гарантиям безопасности для Украины. Он также отметил, что у Трампа существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать диалог с Путиным, и указал на важность ведения диалога с другими лидерами, особенно когда существуют разногласия. На следующий день The Guardian писала, что Макрон уезжает из Вашингтона без обещания поддержки США или изменения позиции президента США по конфликту на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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