Песков: Макрон не делает реальных шагов для общения с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон регулярно заявляет, что готов общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, но ничего для этого не делает. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщил журналист Павел Зарубин.
Песков отметил, что Франция, наоборот, занимает позицию продолжения конфликта.
«Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику в российско-американских отношениях, – посмотрим. Время пока ждет», – резюмировал представитель Кремля.
24 февраля Макрон прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. На встрече с Трампом французский лидер рассказал, что у Парижа и Лондона есть план по гарантиям безопасности для Украины. Он также отметил, что у Трампа существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать диалог с Путиным, и указал на важность ведения диалога с другими лидерами, особенно когда существуют разногласия. На следующий день The Guardian писала, что Макрон уезжает из Вашингтона без обещания поддержки США или изменения позиции президента США по конфликту на Украине.