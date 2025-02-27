Politico: поездка Макрона к Трампу по украинскому вопросу была напрасной
Попытка президента Франции Эммануэля Макрона получить от лидера США Дональда Трампа конкретные заверения в гарантиях безопасности Украины была напрасной, пишет Politico со ссылкой на источники.
По словам одного из дипломатов Евросоюза, утром 26 февраля Макрон созвал видеоконференцию, в ходе которой проинформировал лидеров объединения о своем визите в США. Президент Франции сообщил, что Трамп «не дал никаких четких обещаний».
«Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется», – сказал европейский дипломат.
Высокопоставленный чиновник назвал поездку Макрона в США пустой тратой времени.
24 февраля Макрон прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом. На встрече с президентом США французский лидер рассказал, что у Парижа и Лондона есть план по гарантиям безопасности для Украины. Он также отметил, что у Трампа существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать диалог с Путиным, и указал на важность ведения диалога с другими лидерами, особенно когда существуют разногласия. На следующий день The Guardian писала, что Макрон уезжает из Вашингтона без обещания поддержки США или изменения позиции Трампа по конфликту на Украине.
26 февраля Трамп заявил, что его администрация не станет предоставлять Киеву гарантии безопасности. По его словам, эта ответственность ляжет на Европу как соседа республики. Американский лидер также заявил, что не собирается выделять Украине больше денег и намерен вернуть то, что потратил его предшественник Джо Байден.