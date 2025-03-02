Лавров назвал Дональда Трампа прагматиком со «здравым смыслом»
Президент США Дональд Трамп является прагматиком, который ведет дела под лозунгом «здравый смысл», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда».
«Дональд Трамп, он – прагматик. Его лозунг – здравый смысл. Он означает (это все видят) переход к другому способу ведения дел. Но цель все равно – «MAGA» (Make America Great Again). Сейчас у него новая кепка: «Все, что Трамп обещал – сделал». Это придает живой, человеческий характер политике. Поэтому с ним интересно», – сказал министр.
Члены команды Трампа – госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц – «абсолютно вменяемые» люди, считает Лавров. По его словам, они разговаривают с Россией, не командуя, и российская сторона не командует США.
«Просто две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так, и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов», добавил глава российского МИДа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 23 февраля назвал Трампа уникальным президентом: американский лидер победил на выборах даже в сомневающихся штатах, он имеет партийный контроль в обеих палатах. Он указал, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского и ответную жесткую риторика Трампа, что «ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе».