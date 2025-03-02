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Лавров назвал Дональда Трампа прагматиком со «здравым смыслом»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп является прагматиком, который ведет дела под лозунгом «здравый смысл», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда».

«Дональд Трамп, он – прагматик. Его лозунг – здравый смысл. Он означает (это все видят) переход к другому способу ведения дел. Но цель все равно – «MAGA» (Make America Great Again). Сейчас у него новая кепка: «Все, что Трамп обещал – сделал». Это придает живой, человеческий характер политике. Поэтому с ним интересно», – сказал министр.

Члены команды Трампа – госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц – «абсолютно вменяемые» люди, считает Лавров. По его словам, они разговаривают с Россией, не командуя, и российская сторона не командует США.  

«Просто две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так, и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов», добавил глава российского МИДа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 23 февраля назвал Трампа уникальным президентом: американский лидер победил на выборах даже в сомневающихся штатах, он имеет партийный контроль в обеих палатах. Он указал, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского и ответную жесткую риторика Трампа, что «ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе».  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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