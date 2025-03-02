Лавров назвал Дональда Трампа прагматиком со «здравым смыслом»

«Просто две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так, и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов», добавил глава российского МИДа.