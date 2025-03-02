WSJ: Трампа впечатлило поведение Вэнса в ходе перепалки с Зеленским

По словам советников вице-президента, Вэнс не планировал срывать встречу Трампа и Зеленского, но ему не понравился вопрос украинского президента о потеплении отношений с Россией, после чего он решил поддержать главу государства. Еще до встречи Вэнс и Трамп были раздражены Зеленским, так как тот не соглашался с некоторыми оценками президента США и вместо договоренности по полезным ископаемым делал акцент на более широком соглашении по урегулированию конфликта на Украине.