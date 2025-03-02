WSJ: Трампа впечатлило поведение Вэнса в ходе перепалки с Зеленским
Президент США Дональд Трамп был впечатлен заявлениями американского вице-президента Джей Ди Вэнса в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди сотрудников администрации США.
Собеседники издания отметили, что Трамп несколько раз говорил в беседах с подчиненными, что его прошлый вице-президент Майк Пенс такого бы не сделал.
Конгрессмены-демократы и дипломаты раскритиковали Вэнса за его поведение на встрече с Зеленским. Сенатор от Аризоны Марк Келли указал, что произошедшее не улучшило ситуацию. По его мнению, переговоры с президентом Украины должны были проходить за закрытыми дверями. Бывший посол в России Майкл Макфол посчитал неуместным для Вэнса прерывать президента и требовать от него благодарности.
По словам советников вице-президента, Вэнс не планировал срывать встречу Трампа и Зеленского, но ему не понравился вопрос украинского президента о потеплении отношений с Россией, после чего он решил поддержать главу государства. Еще до встречи Вэнс и Трамп были раздражены Зеленским, так как тот не соглашался с некоторыми оценками президента США и вместо договоренности по полезным ископаемым делал акцент на более широком соглашении по урегулированию конфликта на Украине.
28 февраля Зеленский прибыл в США для переговоров с Трампом. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Переговоры сорвались из-за перепалки между Зеленским, Трампом и Вэнсом. Трамп и Вэнс говорили, что Украина неблагодарна за оказанную помощь. Президент Украины досрочно покинул Белый дом.
На следующий день советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что администрация Трампа единогласно рекомендовала прекратить переговоры с Зеленским. Причиной этого стала недавняя «перепалка» с президентом Украины.