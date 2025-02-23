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Песков: жесткая риторика Трампа после высказываний Зеленского объяснима

По его словам, анализировать события нужно с точки зрения выхода на переговоры
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государств, реакция американского лидера Дональда Трампа вполне объяснима. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он назвал Трампа уникальным президентом: американский лидер победил на выборах даже в сомневающихся штатах, он имеет партийный контроль в обеих палатах.

«То есть, с точки зрения устойчивости его авторитета и его власти, он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов. И конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе. И команда президента и его соратники тоже не будут относить такого отношения к боссу. И поэтому такая реакция вполне объяснима», – сказал Песков.

Для российской стороны, продолжил он, важно анализировать происходящее с точки зрения перспектив выхода на траекторию мирных переговоров, в которых задействованы Москва и Вашингтон. Представитель Кремля напомнил, что Трамп и российский лидер Владимир Путин 12 февраля провели телефонный разговор, затем на встрече в Эр-Рияде состоялась встреча двух делегаций.

«Поэтому для нас важно, чтобы ничто не помешало нам реализовать вот эту политическую волю двух глав государств выйти на процесс мирного урегулирования», – подчеркнул Песков.

21 февраля Трамп заявил, что у украинского президента нет на руках карт для того, чтобы вести переговоры с Россией. Также он раскритиковал недовольство Зеленского по поводу его отсутствия на переговорах в Саудовской Аравии, отметив, что его присутствие там «не так уж важно». Зеленский говорил, что не признает эти переговоры, поскольку «опять обсуждают Украину, но без Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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