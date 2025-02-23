Песков: жесткая риторика Трампа после высказываний Зеленского объяснима

21 февраля Трамп заявил, что у украинского президента нет на руках карт для того, чтобы вести переговоры с Россией. Также он раскритиковал недовольство Зеленского по поводу его отсутствия на переговорах в Саудовской Аравии, отметив, что его присутствие там «не так уж важно». Зеленский говорил, что не признает эти переговоры, поскольку «опять обсуждают Украину, но без Украины».