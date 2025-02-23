Песков: жесткая риторика Трампа после высказываний Зеленского объяснима

Песков: жесткая риторика Трампа после высказываний Зеленского объяснимаПо его словам, анализировать события нужно с точки зрения выхода на переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государств, реакция американского лидера Дональда Трампа вполне объяснима. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он назвал Трампа уникальным президентом: американский лидер победил на выборах даже в сомневающихся штатах, он имеет партийный контроль в обеих палатах.
«То есть, с точки зрения устойчивости его авторитета и его власти, он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов. И конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе. И команда президента и его соратники тоже не будут относить такого отношения к боссу. И поэтому такая реакция вполне объяснима», – сказал Песков.
Для российской стороны, продолжил он, важно анализировать происходящее с точки зрения перспектив выхода на траекторию мирных переговоров, в которых задействованы Москва и Вашингтон. Представитель Кремля напомнил, что Трамп и российский лидер Владимир Путин 12 февраля провели телефонный разговор, затем на встрече в Эр-Рияде состоялась встреча двух делегаций.
«Поэтому для нас важно, чтобы ничто не помешало нам реализовать вот эту политическую волю двух глав государств выйти на процесс мирного урегулирования», – подчеркнул Песков.
21 февраля Трамп заявил, что у украинского президента нет на руках карт для того, чтобы вести переговоры с Россией. Также он раскритиковал недовольство Зеленского по поводу его отсутствия на переговорах в Саудовской Аравии, отметив, что его присутствие там «не так уж важно». Зеленский говорил, что не признает эти переговоры, поскольку «опять обсуждают Украину, но без Украины».