Лавров: Запад подтолкнул Зеленского к развороту в сторону «чистого нацизма»
Президент Украины Владимир Зеленский за полгода превратился в «чистого нациста» и «предателя еврейского народа», хотя к власти в республике он пришел с мирными лозунгами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда».
«Зеленский развернулся на 180 градусов: из человека, который пришел к власти на лозунгах мира, на лозунгах «отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура» (это же все есть в интернете) – и за полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент России Владимир Путин, – в предателя еврейского народа», – сказал министр.
По его мнению, западные страны привели Зеленского к власти «на своих штыках» и «науськали» его на этот разворот, а сейчас они «так же хотят подпереть его своими «штыками» в виде миротворческих подразделений».
23 января Financial Times сообщила, что Киев надеется на прибытие на линию соприкосновения до 50 000 миротворцев от стран, поддерживающих Украину, если будет объявлено прекращение огня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отправку войск НАТО на Украину категорически неприемлемой для России, поскольку это угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта.
24 февраля президент США Дональд Трамп сказал, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. В этот же день он сообщил прессе, что президент РФ Владимир Путин не возражает против отправки на Украину миротворцев из Европы, когда боевые действия будут остановлены.