Лавров: Запад подтолкнул Зеленского к развороту в сторону «чистого нацизма»

«Зеленский развернулся на 180 градусов: из человека, который пришел к власти на лозунгах мира, на лозунгах «отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура» (это же все есть в интернете) – и за полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент России Владимир Путин, – в предателя еврейского народа», – сказал министр.