Bloomberg: Турция готова направить войска на Украину после завершения конфликта
Турция готова предоставить свои войска для «миротворческой миссии» после завершения конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал данный вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Собеседники Bloomberg рассказали, что Эрдоган намерен поддерживать участие войск Европейского союза (ЕС) в «миротворческой миссии» и предоставление гарантий безопасности Украине.
При этом Турция не намерена становиться частью любой подобной миссии, если Анкара не будет участвовать в консультациях и подготовке к ее формированию.
Как сообщает «РИА Новости», администрация Эрдогана опровергла информацию о том, что Турция готова направить свои войска на территорию Украины. Анкара выражала готовность к посредничеству, а не к отправке сил, уточнили в администрации.
23 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Турцию. На следующий день российский министр провел переговоры с президентом и главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, а также уделили особое внимание проблематике сирийского урегулирования и положению дел в зоне палестино-израильского конфликта, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
24 февраля президент США Дональд Трамп сказал, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. В этот же день он сообщил прессе, что президент РФ Владимир Путин якобы не возражает против отправки на Украину миротворцев из Европы, когда боевые действия будут остановлены.