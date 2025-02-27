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Bloomberg: Турция готова направить войска на Украину после завершения конфликта

Ведомости

Турция готова предоставить свои войска для «миротворческой миссии» после завершения конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал данный вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Собеседники Bloomberg рассказали, что Эрдоган намерен поддерживать участие войск Европейского союза (ЕС) в «миротворческой миссии» и предоставление гарантий безопасности Украине.

При этом Турция не намерена становиться частью любой подобной миссии, если Анкара не будет участвовать в консультациях и подготовке к ее формированию.

Как сообщает «РИА Новости», администрация Эрдогана опровергла информацию о том, что Турция готова направить свои войска на территорию Украины. Анкара выражала готовность к посредничеству, а не к отправке сил, уточнили в администрации.

23 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Турцию. На следующий день российский министр провел переговоры с президентом и главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, а также уделили особое внимание проблематике сирийского урегулирования и положению дел в зоне палестино-израильского конфликта, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

24 февраля президент США Дональд Трамп сказал, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. В этот же день он сообщил прессе, что президент РФ Владимир Путин якобы не возражает против отправки на Украину миротворцев из Европы, когда боевые действия будут остановлены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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