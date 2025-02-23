WSJ: Париж и Лондон могут запросить у США защиту для размещения войск на Украине
Франция и Великобритания обсуждают размещение 30 000 миротворцев на Украине, для защиты своих войск страны могут запросить военную помощь США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских политических кругах.
Миротворческий контингент может быть размещен в случае подписания соглашения о прекращении огня. Париж и Лондон допускают использование военного потенциала США для защиты своих войск на Украине от угроз. Речь, в частности, идет о системах противовоздушной обороны (ПВО), размещенных в Европе.
В декабре 2024 г. президент США Дональд Трамп, на тот момент не вступивший в должность, предложил разместить войска Евросоюза на территории Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня после того, как будет достигнуто перемирие. Республиканец отмечал, что Вашингтон не будет размещать свои войска, но готов помогать Украине поставками оружия.
15 февраля Associated Press со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура писало, что ЕС принял решение разработать план отправки своих войск на Украину после завершения боевых действий.