WSJ: Париж и Лондон могут запросить у США защиту для размещения войск на Украине

В декабре 2024 г. президент США Дональд Трамп, на тот момент не вступивший в должность, предложил разместить войска Евросоюза на территории Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня после того, как будет достигнуто перемирие. Республиканец отмечал, что Вашингтон не будет размещать свои войска, но готов помогать Украине поставками оружия.