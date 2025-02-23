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WSJ: Париж и Лондон могут запросить у США защиту для размещения войск на Украине

Ведомости

Франция и Великобритания обсуждают размещение 30 000 миротворцев на Украине, для защиты своих войск страны могут запросить военную помощь США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских политических кругах.

Миротворческий контингент может быть размещен в случае подписания соглашения о прекращении огня. Париж и Лондон допускают использование военного потенциала США для защиты своих войск на Украине от угроз. Речь, в частности, идет о системах противовоздушной обороны (ПВО), размещенных в Европе.

В декабре 2024 г. президент США Дональд Трамп, на тот момент не вступивший в должность, предложил разместить войска Евросоюза на территории Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня после того, как будет достигнуто перемирие. Республиканец отмечал, что Вашингтон не будет размещать свои войска, но готов помогать Украине поставками оружия.

15 февраля Associated Press со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура писало, что ЕС принял решение разработать план отправки своих войск на Украину после завершения боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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