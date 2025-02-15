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АР: Евросоюз разрабатывает план отправки военных на Украину

Ведомости

Евросоюз (ЕС) принял решение разработать план отправки своих войск на Украину после завершения боевых действий. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Associated Press на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Певкур уточнил, что ЕС находится на очень ранней стадии создания плана. По его словам, перед его разработкой европейским союзникам крайне важно понять, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине.

«Если Россия и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до пары тысяч с обеих сторон, то для Европы не будет проблемой также присутствовать там», – считает эстонский министр обороны.

12 февраля президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине, а также договорились о продолжении контактов, включая организацию личной встречи.

После новости о разговоре Путина и Трампа несколько европейских членов НАТО выступили с общим заявлением, в котором подчеркнули необходимость их участия в потенциальных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, они настаивают на включении в этот процесс Киева. Заявление было опубликовано на странице главы европейской дипломатии Кайи Каллас в Х, его поддержали Франция, Германия, Польша, Италия, Испания и Великобритания (не входит в ЕС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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