АР: Евросоюз разрабатывает план отправки военных на Украину
Евросоюз (ЕС) принял решение разработать план отправки своих войск на Украину после завершения боевых действий. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Associated Press на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Певкур уточнил, что ЕС находится на очень ранней стадии создания плана. По его словам, перед его разработкой европейским союзникам крайне важно понять, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине.
«Если Россия и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до пары тысяч с обеих сторон, то для Европы не будет проблемой также присутствовать там», – считает эстонский министр обороны.
12 февраля президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине, а также договорились о продолжении контактов, включая организацию личной встречи.
После новости о разговоре Путина и Трампа несколько европейских членов НАТО выступили с общим заявлением, в котором подчеркнули необходимость их участия в потенциальных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, они настаивают на включении в этот процесс Киева. Заявление было опубликовано на странице главы европейской дипломатии Кайи Каллас в Х, его поддержали Франция, Германия, Польша, Италия, Испания и Великобритания (не входит в ЕС).