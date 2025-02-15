АР: Евросоюз разрабатывает план отправки военных на Украину

После новости о разговоре Путина и Трампа несколько европейских членов НАТО выступили с общим заявлением, в котором подчеркнули необходимость их участия в потенциальных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, они настаивают на включении в этот процесс Киева. Заявление было опубликовано на странице главы европейской дипломатии Кайи Каллас в Х, его поддержали Франция, Германия, Польша, Италия, Испания и Великобритания (не входит в ЕС).