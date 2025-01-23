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Захарова: интервенция сил НАТО на Украине грозит неконтролируемой эскалацией

Ведомости

Отправка войск НАТО на Украину категорически неприемлема для России, это угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что Москва обратила внимание на «циркулирующие сообщения» о намерениях западных стран развернуть свои войска в целях так называемого обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

«Хотелось бы напомнить, что интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России», – подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что 16 января СМИ Великобритании написали, что премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон провели в начале месяца закрытые переговоры о направлении воинских подразделений их государств на Украину «в рамках потенциальной миротворческой миссии». 18 января министр обороны Германии Борис Писториус допустил отправку немецких военных на Украину для обеспечения «безопасности некой демилитаризованной зоны при условии прекращения огня».

23 января Financial Times сообщила, что Киев надеется на прибытие на линию соприкосновения до 50 000 миротворцев от стран, поддерживающих Украину, если будет объявлено прекращение огня. Издание отметило, что идея об отправке западных миротворческих сил на Украину вновь начинает обсуждаться с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа.

В феврале 2024 г. Макрон озвучил идею об отправке на Украину миротворцев для поддержания режима прекращения огня, если такая договоренность будет достигнута с Россией. 22 января Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), что Европа должна так или иначе содержать украинскую армию в 1 млн человек как гарантию безопасности, если Киев не пустят в НАТО, или разместить на ее территории как минимум 200 000 своих военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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