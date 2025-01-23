Захарова: интервенция сил НАТО на Украине грозит неконтролируемой эскалацией

В феврале 2024 г. Макрон озвучил идею об отправке на Украину миротворцев для поддержания режима прекращения огня, если такая договоренность будет достигнута с Россией. 22 января Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), что Европа должна так или иначе содержать украинскую армию в 1 млн человек как гарантию безопасности, если Киев не пустят в НАТО, или разместить на ее территории как минимум 200 000 своих военных.