Путин примет в Кремле главу Татарстана
Президент РФ Владимир Путин 3 марта примет в Кремле главу Татарстана Рустама Минниханова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков подчеркнул, что Татарстан является одним из важнейших субъектов РФ с очень высокими показателями во всех областях, поэтому между Путиным и Миннихановым ожидается интересный разговор.
В середине февраля Путин начал серию встреч с главами регионов, которые получили поддержку от президента для переизбрания в 2025 г. 13 февраля глава государства провел встречу по видеоконференцсвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом. До этого 11 февраля Путин одобрил переизбрание главы Калужской области Владислава Шапши.