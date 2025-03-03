Путин примет в Кремле главу Татарстана

В середине февраля Путин начал серию встреч с главами регионов, которые получили поддержку от президента для переизбрания в 2025 г. 13 февраля глава государства провел встречу по видеоконференцсвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом. До этого 11 февраля Путин одобрил переизбрание главы Калужской области Владислава Шапши.