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И. о. премьер-министра Абхазии подал в отставку

Ведомости

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба объявил, что уходит в отставку, сообщил он ТАСС.

Бганба сообщил, что подал в отставку в связи с окончанием избирательной кампании. Он исполнял обязанности премьер-министра с 19 ноября 2024 г.

«Моя миссия выполнена», – заявил Бганба.

1 марта в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. По итогам голосования победу одержал бывший вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Во втором туре выборов за него проголосовали более 54% избирателей.

19 ноября 2020 г. парламент Абхазии принял отставку бывшего президента Республики Аслана Бжании. После этого Гунба занял пост исполняющего обязанности президента Абхазии.

19 февраля 2025 г. Гунба потребовал отстранения Бганбы от должности в связи с нарушением соглашения, заключенного бывшим главой государства Бжанией с оппозицией во время политического кризиса в ноябре 2024 г. Это заявление последовало после увольнения главы Службы госбезопасности республики (СГБ) Дмитрия Кучуберии временным президентом. В видеообращении в своем Telegram-канале Гунба заявил, что расценивает отставку Кучуберии как попытку сорвать второй тур голосования и оказать давление на граждан Абхазии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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