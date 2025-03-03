И. о. премьер-министра Абхазии подал в отставку
Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба объявил, что уходит в отставку, сообщил он ТАСС.
Бганба сообщил, что подал в отставку в связи с окончанием избирательной кампании. Он исполнял обязанности премьер-министра с 19 ноября 2024 г.
«Моя миссия выполнена», – заявил Бганба.
1 марта в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. По итогам голосования победу одержал бывший вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Во втором туре выборов за него проголосовали более 54% избирателей.
19 ноября 2020 г. парламент Абхазии принял отставку бывшего президента Республики Аслана Бжании. После этого Гунба занял пост исполняющего обязанности президента Абхазии.
19 февраля 2025 г. Гунба потребовал отстранения Бганбы от должности в связи с нарушением соглашения, заключенного бывшим главой государства Бжанией с оппозицией во время политического кризиса в ноябре 2024 г. Это заявление последовало после увольнения главы Службы госбезопасности республики (СГБ) Дмитрия Кучуберии временным президентом. В видеообращении в своем Telegram-канале Гунба заявил, что расценивает отставку Кучуберии как попытку сорвать второй тур голосования и оказать давление на граждан Абхазии.