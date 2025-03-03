И. о. премьер-министра Абхазии подал в отставку

19 февраля 2025 г. Гунба потребовал отстранения Бганбы от должности в связи с нарушением соглашения, заключенного бывшим главой государства Бжанией с оппозицией во время политического кризиса в ноябре 2024 г. Это заявление последовало после увольнения главы Службы госбезопасности республики (СГБ) Дмитрия Кучуберии временным президентом. В видеообращении в своем Telegram-канале Гунба заявил, что расценивает отставку Кучуберии как попытку сорвать второй тур голосования и оказать давление на граждан Абхазии.