Бадра Гунба избран президентом Абхазии

Председатель ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге в пресс-центре избиркома сообщил, что Гунба набрал 54,73% голосов. За его его соперника Адгура Ардзинбу проголосовали 41,54% избирателей, передает «Апсныпресс». От суммы поданных за обоих кандидатов голосов (то есть без учета испорченных бюллетеней и голосов «против всех») Гунба получил 56,85%, его оппонент – 43,15%.