Бадра Гунба избран президентом АбхазииВице-президент республики получил более 54% голосов избирателей
Бадра Гунба избран президентом Абхазии, во втором туре выборов за него проголосовали более 54% избирателей, следует из предварительных итогов ЦИК республики.
Председатель ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге в пресс-центре избиркома сообщил, что Гунба набрал 54,73% голосов. За его его соперника Адгура Ардзинбу проголосовали 41,54% избирателей, передает «Апсныпресс». От суммы поданных за обоих кандидатов голосов (то есть без учета испорченных бюллетеней и голосов «против всех») Гунба получил 56,85%, его оппонент – 43,15%.
Второй тур президентских выборов прошел в республике 1 марта. Гунба на встрече со своими сторонниками уже объявил о победе. Он назвал результаты выборов «победой народа Абхазии ради будущего» и заявил, что такого результата удалось достигнуть благодаря доверию граждан страны.
Второй тур был организован после результатов на выборах 15 февраля. Тогда вице-президент Гунба лидировал с 46,38% голосов, а бывший вице-премьер страны Ардзинба набрал 36,92% голосов. Остальные три кандидата получили в сумме более 10% голосов избирателей.
Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией.