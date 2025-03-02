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Бадра Гунба избран президентом Абхазии

Вице-президент республики получил более 54% голосов избирателей
Ведомости

Бадра Гунба избран президентом Абхазии, во втором туре выборов за него проголосовали более 54% избирателей, следует из предварительных итогов ЦИК республики.

Председатель ЦИК Дмитрий Маршан на брифинге в пресс-центре избиркома сообщил, что Гунба набрал 54,73% голосов. За его его соперника Адгура Ардзинбу проголосовали 41,54% избирателей, передает «Апсныпресс». От суммы поданных за обоих кандидатов голосов (то есть без учета испорченных бюллетеней и голосов «против всех») Гунба получил 56,85%, его оппонент – 43,15%.

Второй тур президентских выборов прошел в республике 1 марта. Гунба на встрече со своими сторонниками уже объявил о победе. Он назвал результаты выборов «победой народа Абхазии ради будущего» и заявил, что такого результата удалось достигнуть благодаря доверию граждан страны.

Второй тур был организован после результатов на выборах 15 февраля. Тогда вице-президент Гунба лидировал с 46,38% голосов, а бывший вице-премьер страны Ардзинба набрал 36,92% голосов. Остальные три кандидата получили в сумме более 10% голосов избирателей.

Решение о проведении досрочных выборов в Абхазии было принято после отставки экс-президента республики Аслана Бжании в ноябре 2024 г. по итогам прошедших в стране протестов. Протестующие не согласились с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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